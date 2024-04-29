Израильских должностных лиц хотят судить в Гааге? Под угрозой даже Нетаньяху – СМИ

Среди прочего израильское правительство могут обвинить в чрезмерно жестком ответе на теракт 7 октября 2023 года.

В Израиле официальные лица предполагают, что Международный уголовный суд начал подготовку ордеров на арест как лидеров террористической организации ХАМАС, так и высокопоставленных лиц из состава израильского правительства. Среди тех, на кого якобы планируется выписать ордер, может оказаться премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди чиновников израильского правительства. Отмечается, что МКС может просто продолжить расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях, начатое в 2021 году.

Среди прочего израильское правительство могут обвинить в чрезмерно жестком ответе на теракт 7 октября 2023 года, а также в препятствовании поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа. При этом перспектива выдачи ордеров на арест очень беспокоит израильских чиновников.

Офис главного прокурора МКС Карима Хана отказался от комментариев. Также не стали комментировать ситуацию в офисе премьер-министра Израиля. Однако еще 26 апреля сам Нетаньяху сделал публикацию в соцсетях, где подверг критике действия суда в Гааге, назвав их опасными и недопустимыми.

"Вмешательство МКС создаст опасный прецедент, который будет угрожать солдатам и официальным лицам всех демократических стран, борющихся с жестоким терроризмом и безосновательной агрессией… Под моим руководством Израиль никогда не примет никаких попыток МКС подорвать его неотъемлемое право на самооборону", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что война Израиля против ХАМАС, которая идет на территории сектора Газа, не закончится, пока террористическую группировку не удастся полностью расформировать. Именно эту цель намерены преследовать военные ЦАХАЛ.