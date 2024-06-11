Суд признал сына Байдена виновным: в чем его обвиняли и сколько лет тюрьмы ему грозит

Подобный случай в истории США случается впервые

Суд по делу сына президента США Джо Байдена Хантера признал его виновным по всем трем статьям обвинения. Однако скорее всего он не будет сидеть в тюрьме все 25 лет.

Об этом информирует CNN. 54-летний Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время периода, когда он пытался избавиться от зависимости от наркотиков.

Отмечается, что при оформлении документов на покупку оружия человек должен заполнить бланк и ответить на ряд вопросов, среди которых и о зависимостях от алкоголя или наркотических средств. Считается, что Байден-младший ответил отрицательно, хотя имел зависимость от крэка.

Хантера Байдена обвинили во лжи при оформлении оружия, что наказывается тюремным заключением на срок до 25 лет и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Федеральное жюри признало сына президента виновным по всем трем статьям обвинения, однако ожидается, что он получит не настолько строгое наказание, поскольку совершил преступление впервые.

Обычно приговор вступает в силу спустя 120 дней после вынесения приговора. Это первый прецедент в истории США, когда виновным признают родственника действующего президента.

"Как папа, я испытываю безграничную любовь к своему сыну, уверенность в нем и уважение к его силам. Наша семья вместе многое пережила, и мы с Джилл собираемся и дальше быть рядом с Хантером и нашей семьей, проявляя свою любовь и поддержку", — отреагировал на приговор Джо Байден.

Развитие дела против Хантера Байдена накануне выборов в США выгодно республиканцам. Тем более что кандидат от этой партии Дональд Трамп признан виновным в подделке документов о денежных выплатах звезде фильмов для взрослых.