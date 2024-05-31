В США Трампа признали виновным в деле о выплатах порноактрисе: что ему грозит

В сумме по всем пунктам обвинения Трампу грозит от 4 до 136 лет за решеткой

В штате Нью-Йорк суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в деле фальсификации документов о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Присяжные после двухдневного обсуждения признали Трампа виновным по всем 34 обвинениям, выдвинутым ему прокурорами.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что наказание Трампа будет избрано только после 11 июля, сейчас его отпустили без залога.

Отмечается, что в сумме по всем пунктам обвинения Трампу грозит от 4 до 136 лет за решеткой. Но маловероятно, отмечает издание, что экс-президента посадят в тюрьму. Поскольку все преступления, в которых его обвинили, не считаются тяжкими, скорее всего, суд накажет Трампа штрафом, условным или испытательным сроком, или в худшем случае – домашним арестом.

Издание подчеркивает, что Трамп стал первым президентом США, осужденным за совершение уголовного преступления. Впрочем, это не помешает ему вести предвыборную кампанию или занимать пост президента в случае, если он победит на выборах.

Ранее "Телеграф" писал, что Секретная служба США, охраняющая действующих и бывших президентов, прорабатывает сценарий своих действий, если Дональд Трамп окажется за решеткой из-за неуважения к суду.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что суд снял неприкосновенность с Трампа по делу о штурме Капитолия. В суде также отметили, что Трамп больше не может использовать аргумент о президентском иммунитете в контексте этого дела.