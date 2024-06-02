Раскроет все секреты: Трамп придумал новую "фишку", чтобы завлечь избирателей

Республиканец регулярно что-то обещает, чтобы за него проголосовали на выборах

Лидер Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп, недавно признанный виновным по делу о выплатах порноактрисе, удивил новым заявлением. Он пообещал, что если его изберут президентом, он рассекретит некоторые документы.

В частности те, которые касаются теракта 11 сентября 2001 года, убийства Джона Кеннеди и детали дела миллиардера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме. Об этом сообщает Fox News.

Трамп пообещал рассекретить некоторые документы

В интервью Трамп пообещал "поквитаться" со своими соперниками, когда будет избран президентом США. Его недавно признали виновным по 34 пунктам дела о фальсификации документов о денежных выплатах порноактрисе. Сам республиканец называет это дело "мошенничеством". Он назвал своих соперников "плохими людьми".

"Это плохие люди. Эти люди больны, и они делают такие разрушительные вещи… если бы не я, они преследовали бы кого-то другого", ― сказал Трамп.

Республиканец пообещал отомстить. Он заявил, что если станет президентом США, рассекретит документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и подробности дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Последнего подозревали в преступлениях сексуального характера, в частности — к склонению несовершеннолетних девушек к интиму. Миллиардер покончил с собой в тюрьме.

Трамп заявил, что хочет вернуть доверие народа к американским институтам. По его словам, жители США лишились ее.

Есть вероятность, что эти темы политик избрал только для того, чтобы получить голоса на выборах. Новая "фишка" касается тем, которые достаточно живо обсуждают в американском обществе. Вокруг них много теорий заговора.

Отметим, что республиканец регулярно делает громкие заявления. В последнее время они участились, потому что Трамп борется за внимание избирателей накануне президентских выборов. Нередко он вспоминает и войну в Украине, чтобы заработать дополнительные политические баллы.

Республиканец обещал завершить войну в Украине за 24 часа

Трамп неоднократно заявлял, что может быстро закончить войну в Украине. Если его изберут президентом, то он завершит ее за "24 часа".

Приближенные к Трампу рассказали на условиях анонимности, что стоит за этими словами. Якобы Трамп пообещает России отдать Крым и Донбасс, чтобы закончить боевые действия. В команде республиканца назвали эту новость фейковой.

Трамп заявил о бомбардировке Москвы, если бы был президентом

На одном из мероприятий, где республиканец встречался с донорами, он рассказал, что сделал бы с Россией, если бы она вторглась в Украину во время его президентства. Он якобы был готов бомбить Москву. Об этом писало издание The Washington Post.

Трамп также говорил, что применил бы такие же меры к Китаю в случае его вторжения в Тайвань. Якобы американский политик это говорил Владимиру Путину и Си Цзиньпину во время своего президентского срока. Он еще заявил, что был единственным главой США, за время правления которого РФ никуда не вторгалась.

Заявления о помощи Украине

Трамп сделал несколько громких заявлений о военной помощи Киеву. В частности, он говорил о прекращении предоставления помощи, если Европа не будет платить больше.

Трамп неоднократно критиковал союзников за низкие расходы на оборонный сектор. Он даже угрожал выйти из НАТО, но передумал.

Республиканец также предлагал заменить военную помощь Украине на кредит. Это заявление он сделал перед республиканскими праймериз еще в середине февраля. Трамп призвал не давать деньги просто так, а дать взаймы. Таким образом он хочет получить поддержку тех американцев, которые против безвозвратной помощи Украине.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Демократов будет представлять действующий глава государства Джо Байден. Дональд Трамп баллотируется от Республиканской партии и сможет участвовать в выборах даже из тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-премьер Британии Борис Джонсон повлиял на Трампа, чтобы США выделили помощь Украине. Подробности рассказал Зеленский.