Суд над Байденом: стали известны новые подробности по делу сына президента США

Это первое официальное обвинение в истории Америки против ребенка действующего президента

С понедельника, 3 июня, начинается отбор присяжных по одному из дел против Гантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена. Гантера обвиняют в незаконном обращении с оружием, которое он приобрел в 2018 году.

Байден-младший тогда соврал, что не употребляет наркотики, но тогда он боролся с зависимостью от "крека" (концентрированная форма кокаина). Подробности сообщает BBC.

Гантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы

Сына президента обвиняют в незаконном обращении с оружием и предоставлении недостоверных данных для покупки револьвера. По материалам дела, он в октябре 2018 года приобрел Colt Cobra.

Прокурор утверждает, что Гантер Байден в письменной форме подтвердил, что не употребляет наркотики. Обвиняемый в те времена боролся с зависимостью от "крека".

Байден-младший обвиняется по трем пунктам:

внесение недостоверных данных в федеральную форму при покупке оружия (он указал, что не употребляет запрещенные наркотические вещества);

передача недостоверных данных продавцу оружия, у которого покупал револьвер (он рассказал, что не имеет зависимости от наркотиков);

незаконное хранение оружия

Максимальное наказание по первым двум пунктам — до 10 лет. Еще до 5 лет Байден-младший может получить за незаконное хранение револьвера. Суд может приговорить его к 25 годам лишения свободы и штрафу до 75 тысяч долларов. Интересно, что в США редко дают максимальные сроки.

Отметим, что против Гантера Байдена заведено еще одно дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Дело Гантера могут использовать республиканцы

Белый дом официально не вмешивается в судебный процесс. Это дело считается частным делом Гантера Байдена.

Юридическая компания сына президента утверждает, что обвинения против него неконституционны. Они якобы нарушают Вторую поправку. Именно она гарантирует право гражданина США свободно носить и хранить огнестрельное оружие.

Бывший прокурор Южной Каролины Дик Гарпотлиан обращает внимание, что прокуратура возбудила уголовное дело против Байдена-младшего именно сейчас, когда он уже избавился от наркотической зависимости. Этот вопрос может заинтересовать присяжных.

"Достаточно только одного, чтобы присяжные отменили обвинения, и я точно вижу, как один или несколько присяжных ставят под сомнение правомерность возбуждения этого дела", — сказал Гарпотлиан.

Летом прошлого года стало известно, что Гантер Байден признал свою вину в неуплате налогов и пошел на сделку с прокуратурой. Однако расследование незаконного обращения с оружием продолжилось.

Развитие дела против Гантера Байдена накануне выборов в США выгодно республиканцам. Тем более что кандидат от этой партии Дональд Трамп признан виновным в подделке документов о денежных выплатах порноактрисе. Но это не помешает политику участвовать в выборах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп пообещал рассекретить некоторые документы. В частности, те, которые касаются теракта 11 сентября и убийства Кеннеди. Так республиканец стремится привлечь к себе внимание избирателей и отомстить соперникам.