Суд закрыл одно из дел Трампа: причина может удивить

Уголовное преследование политика продолжится по другим обвинениям

В США прекратили одно из уголовных дел против кандидата в президенты США Дональда Трампа. Речь идет о деле об обнаружении в резиденции политика секретных документов в 2021 году после того, как он перестал быть главой Белого дома.

Как сообщает BBC, такое решение приняла судья Эйлин Кэннон из Флориды. Она постановила, что назначение Минюстом специального прокурора Джека Смита для ведения этого дела является нарушением конституции США.

"Суд убежден, что преследование этого иска специальным прокурором Смитом нарушает два краеугольных камня нашей конституционной системы — роль Конгресса в назначении конституционных должностных лиц и роль Конгресса в утверждении расходов по закону" — говорится в постановлении суда.

Решение судьи было принято накануне съезда республиканцев в Милуоки, где Трампа должны официально выдвинуть в качестве кандидата на выборах президента США. Сама судья уже несколько раз проверялась из-за неоднозначных решений по делам республиканца.

Как известно, Трампу и его партнеру Уолту Наути выдвинули обвинения по 31 пункту в деле об обращении с секретными документами. Сторона обвинения отмечает, что политик хранил у себя секретные документы, прятал их от Федерального жури, а также дважды показывал их людям, которые не должны иметь к ним доступа.

Эти документы содержали в себе информацию об оборонном потенциале других стран и о ядерной программе США.

Стоит отметить, что это не единственное открытое против Трампа дело, так как помимо этого он уже имеет на своем счету дело о штурме Капитолия и деньгах для порнозвезды.