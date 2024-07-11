Новый "железный занавес"? Трамп хочет снизить количество данных, которыми США делится с союзниками: как это повлияет на Украину

В СМИ рассказали, какие последствия будет иметь такое решение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность снизить обмен информацией с Европой. Это может иметь ужасные последствия для безопасности, особенно для Украины, пытающейся отразить российское вторжение.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова иностранных чиновников, говоривших на условиях анонимности. Они говорят, что советники Трампа сообщили странам-союзникам, что сокращение обмена информацией станет частью более широкого плана по сокращению поддержки США и сотрудничеству с альянсом из 32 стран.

Кроме того, стало известно о предложении по ограничению обмена разведданными при обсуждении с советниками Трампа более широких планов сокращения участия США в НАТО. Стоит упомянуть и то, что Дональд Трамп неоднократно подвергал сомнению и пытался "подорвать" альянс во время своего первого срока пребывания в должности.

Как это повлияет на ситуацию в Украине

"Ограничение информации может иметь ужасающие последствия для безопасности, особенно для Украины, которая пытается отразить российское вторжение", — говорится в сообщении.

Ведь именно американская разведка в 2022 году помогла убедить многие страны НАТО в том, что Путин намерен вторгнуться в Украину", – сказал один европейский чиновник. "Некоторые страны не верили, что у России есть возможность провести успешную военную кампанию".

По просьбе о комментарии представитель кампании Трампа не ответил прямо, ссылаясь на заявление на TruthSocial о том, что бывший президент "восстановит мир и восстановит американскую силу и сдерживание на мировой арене".

"По словам официальных лиц, а также высокопоставленного чиновника США, сокращение разведки во время возможной будущей администрации Трампа было темой обсуждения на саммите НАТО на этой неделе. Всем им предоставили анонимность, чтобы свободно обсуждать свои мнения по поводу второй администрации Трампа", — пишет Politico.

Чиновники предполагают, что уменьшение обмена разведданными США может снизить способность Европы противостоять российскому вторжению, если президент России Владимир Путин решит расширить военные операции на континенте за пределы Украины.

Следует добавить и то, что Джо Байден увеличил количество информации, которой США делятся с иностранными союзниками, в том числе в отношении России. Европейские чиновники заявили, что пока неясно, рассматривает ли администрация Трампа возвращение к предыдущему уровню обмена информацией или еще больше сокращает.

Беспокойство о планах Трампа в случае его переизбрания возникло в тот момент, когда НАТО наращивает усилия по сбору доказательств по вероятным диверсионным актам, включая поджоги, связанные с Россией по всей Европе.

"Россия прямо сейчас совершает фактические акты поджогов и диверсий и планирует убийства на территории союзников, пытаясь подорвать поддержку Украины среди нашего национального населения", – сказал высокопоставленный чиновник НАТО. "США усилили обмен разведданными в рамках НАТО, чтобы помочь в ответ на эти диверсионные кампании. И это оказывает реальное влияние".

США всегда делились определенной информацией со своими союзниками, чтобы, например, помочь им подготовиться к потенциальной террористической атаке или помочь альянсу противостоять непосредственной военной угрозе.

Во время первого срока Трампа представители его разведки действовали на линии, обмениваясь разведданными со своими ближайшими партнерами по безопасности, включая альянс "Пять глаз". Это не выходило за рамки требований или обычаев.

Администрация Байдена вывела эту ответственность на новый уровень – разработала стратегию укрепления сбора разведданных о России и широкого обмена разведданными со своими союзниками по всему миру. Они делятся конфиденциальной информацией с союзниками в телеграммах, в дипломатических разговорах по всему миру, в том числе в Африке, и на брифингах между высшими руководителями разведки и их коллегами.

"Обмен разведданными между членами НАТО и Украиной был абсолютно необходим для противодействия военной агрессии России против Украины, а также для выявления и препятствования другим дестабилизирующим действиям России в Европе и за ее пределами", — сказал бывший директор ЦРУ.

По его словам, прекращение или значительное сокращение обмена разведданными США с союзниками и партнерами по НАТО окажет немедленное, глубокое и потенциально длительное негативное влияние на интересы безопасности Запада.

Увеличение обмена разведданными администрацией Байдена также являлось частью более широкой стратегии противодействия российскому влиянию и военному могуществу в уголках земного шара, где США традиционно доминировали, включая страны Африки.

Американская разведка, которую в последние три года доводили до НАТО, предоставила партнерам Вашингтона важную информацию о движении России на территории Украины, включая ее военные маневры и тактические продвижения, сказал американский чиновник. Он также подчеркнул партнерство Москвы с Ираном и Северной Кореей и последовательное использование ею китайских военных технологий для помощи своим военным операциям.

Во время выступления в Georgia Tech в 2022 году директор ЦРУ Билл Бернс сказал, что американская разведка "жизненно важна" для войны в Украине, добавив, что война предложила ценные уроки относительно того, "как развить хорошую разведку… и открыть ее и креативно использовать для дискредитации фальшивые нарративы, на которых так часто преуспевают противники".

В то время как европейские страны также создали разведывательные офисы высокого уровня, разведка США часто более надежна, говорят официальные лица, особенно по определенным вопросам, связанным с Россией. Без детального обмена информацией чиновники переживают, что европейские страны станут еще более легкой мишенью для России.

Однако есть определенная информация, которую США полагаются на получение от своих европейских партнеров — и если бы Трамп сдержал разведывательные данные, они тоже, вероятно, отомстили бы, сказал один недавно отставной чиновник США.

"Почти столь же вредно, как и прекращение сотрудничества с нашими европейскими союзниками, есть тот факт, что они, вероятно, сдержат от нас разведывательные данные, учитывая довольно быстрое и неопрятное обращение Трампа с секретной информацией. Есть вещи, которые знают наши союзники, но мы не знаем, на какие мы рассчитываем, когда речь идет об определенных источниках", — сказал один бывший высокопоставленный чиновник США.

Добавим, что в свою очередь и Украина нуждается в проведении нового саммита мира до того, как президентские выборы в США может выиграть Дональд Трамп. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне растущей поддержки европейскими правыми силами американского кандидата в президенты Дональда Трампа в НАТО готовят ряд мер, направленных на сохранение и усиление долгосрочной поддержки Украины. Альянс планирует направить в Киев высокопоставленного гражданского чиновника.