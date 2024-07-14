Путин, Китай, спланированная стратегия? На 6 главных вопросов о покушении на Трампа ответил политолог Фесенко

США находятся в ситуации глубочайшего политического раскола

Нападение на Дональда Трампа в Пенсильвании стало неожиданным поворотом в и без того напряженной предвыборной кампании США. Это событие породило множество вопросов и предположений.

Повлияет ли это на результаты выборов? Кто мог стоять за этим нападением? Ответы на эти и другие вопросы "Телеграф" искал вместе с экспертом-политологом Владимиром Фесенко.

— Как, по вашему мнению, покушение на Дональда Трампа может повлиять на ход и результаты избирательной кампании в США?

— У Трампа в любом случае были шансы на выборах. Некоторые политтехнологи даже полагают, что этот инцидент почти гарантирует ему победу. Однако я не разделяю такую уверенность. Думаю, ситуация будет более сложной.

И я не уверен, что это существенно повлияет на социологические показатели. Скорее этот случай повлияет на консолидацию электората Трампа, на эмоциональное отношение к нему и уровень поддержки среди тех, кто уже является его сторонником. Однако вряд ли это повлияет на колеблющихся, не определившихся или выступающих против Трампа. Если и будет какое-то влияние, то, по моему мнению, минимальное.

В большей степени на результаты выборов будут влиять события, происходящие непосредственно перед голосованием. До выборов еще несколько месяцев, и сейчас ключевым фактором является ситуация в Демократической партии — кто будет их кандидатом, Байден или другой.

— Насколько серьезны, по вашему мнению, конспирологические теории о том, что покушение на Трампа является спланированным политическим шагом?

— Такие версии неизбежно возникают сразу после подобных инцидентов. Мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту теорию. Подозрения возникают из-за того, что Трамп не пострадал, а огласка вокруг события, безусловно, работает в его пользу. Кроме того, личность нападающего вызывает определенные вопросы.

Однако стоит помнить, что в США действительно есть традиция покушений на политиков. Вспомним убийства Джона Кеннеди, его брата Роберта, Мартина Лютера Кинга, покушение на Рональда Рейгана.

— Можно ли разъяснить этот инцидент текущей политической ситуацией в США?

– Безусловно. В настоящее время в американском обществе наблюдается глубокий политический и эмоциональный раскол. Вокруг Трампа существует чрезвычайное эмоциональное напряжение. Он сам часто провоцирует волны агрессии, но эта агрессия может возвращаться и к нему самому. Поэтому высокий градус эмоционального и политического напряжения в США вполне может приводить к подобным инцидентам.

Я не исключаю возможности, что это может быть частью политтехнологической стратегии. Но если бы это было так, логичнее было бы организовать подобный инцидент поближе к дате выборов, а не сейчас, когда еще слишком рано.

— А если рассмотреть версию, что это не было спланировано самим Трампом, а кто пытался его запугать? Возможно ли вообще на него повлиять?

— Нет, я не считаю эту версию правдоподобной. Во-первых, что значит "запугать"? Вынудить его отказаться от участия в выборах? Это маловероятно. США – страна с очень развитой системой безопасности. Президента США охраняют так, как ни одного человека в мире. Может быть, на таком же уровне охраняют еще Путина и Си Цзиньпина.

Уровень безопасности очень высок. Я помню визит Буша-младшего в Украину, кажется, в 2008 году. Служба охраны обошла всех жителей окрестных домов и предупредила о запрете любых вспышек, фотографирования и т.п., угрожая немедленным применением силы. И это в другой стране! Сейчас, я думаю, меры безопасности по Трампу еще усилят после этого инцидента.

Кроме того, Трамп очень самоуверенная, агрессивная и конфликтная личность. Это не тот типаж, который можно запугать. Напротив, как мы видим, даже судебные приговоры против Трампа сработали не против него, а в его политическую пользу. Для его поклонников это дополнительный стимул проголосовать за него. И сейчас от этого инцидента Трамп тоже больше выигрывает информационно и политически.

— А как насчет версий о возможной причастности России или Китая к этому инциденту?

— Я отношусь к этим версиям с большим сомнением. Зачем Путину убирать Трампа? Путин скорее ожидает победы Трампа. Когда Трамп победил в 2016 году, в России откупорили шампанское. Если вы почитаете российскую аналитику, увидите, что Трамп создает для Путина определенные возможности. У него нет системной политики в отношении России. Поэтому говорить, что Путин мог заказать покушение на Трампа — это чушь.

Относительно Китая тоже маловероятно. Китай не известен подобными политическими убийствами, в отличие от России. Для Китая Трамп может быть определенным вызовом, но не столь серьезной угрозой, чтобы прибегать к таким методам.

Наиболее простая и логичная версия — это покушение является следствием глубокого эмоционального и политического раскола в США. Вокруг Трампа бурлит буря эмоций. Он сам рождает агрессивные эмоции, и к нему относятся соответствующим образом – либо фанатично любят, либо так же фанатично ненавидят. В такой атмосфере подобные инциденты вполне возможны.

— Как, по-вашему, Украине следует реагировать на эти события?

— Реакция нашего президента уже была — осуждение насилия, заявление о том, что нельзя использовать насильственные методы в политической борьбе, пожелание Трампа скорейшего выздоровления. Это верная реакция, и этого вполне достаточно.

Мы вообще не должны вмешиваться во внутренние дела США, неважно, что там происходит. Также мы не можем поддерживать на выборах в США ни Трампа, ни Байдена, ни кого-либо другого. Мы должны сохранять нейтралитет.

Для нас важно сохранить двухпартийную поддержку Украины в США и чтобы там не возник политического кризиса. Нам нужно, чтобы США оставались нашим политическим союзником. Поэтому реакция, которая уже произошла со стороны нашего президента, — это правильная, своевременная реакция, и этого достаточно.