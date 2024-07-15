Суд закрив одну із справ Трампа: причину назвали цікаву

Кримінальне переслідування політика продовжиться за іншими звинуваченнями

У США припинили одну із кримінальних справ проти кандидата у президенти США Дональда Трампа. Йдеться про справу про виявлення у резиденції політика секретних документів у 2021 році після того, як він перестав бути головою Білого дому.

Як повідомляє ВВС, таке рішення ухвалила суддя Ейлін Кеннон з Флориди. Вона ухвалила, що призначення Мін’юстом спеціального прокурора Джека Сміта для ведення цієї справи є порушенням конституції США.

"Суд переконаний, що переслідування цього позову спеціальним прокурором Смітом порушує два наріжні камені нашої конституційної системи — роль Конгресу у призначенні конституційних посадових осіб та роль Конгресу у затвердженні витрат за законом", — йдеться у ухвалі суду.

Рішення судді було ухвалено напередодні з’їзду республіканців до Мілуокі, де Трампа мають офіційно висунути як кандидата на виборах президента США. Сама суддя вже кілька разів перевірялася через неоднозначні рішення у справах республіканця.

Як відомо, Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули звинувачення щодо 31 пункту у справі щодо поводження з секретними документами. Сторона звинувачення зазначає, що політик зберігав у себе секретні документи, ховав їх від Федерального журі, а також двічі показував людям, які не повинні мати до них доступу.

Ці документи містили інформацію про оборонний потенціал інших країн і про ядерну програму США.

Варто відзначити, що це не єдина відкрита проти Трампа справа, тому що крім цього він вже має на своєму рахунку справу про штурм Капітолію і гроші для порнозірки.