Встретила мужа на свидании вслепую: что известно о семье Камалы Харрис и как выглядят ее дети (фото)

У Камалы Харрис с супругом нет общих детей

Камала Харрис, которая стала новой кандидаткой на пост президента США после того, как Джо Байден снялся с выборов, старается личную жизнь держать подальше от лишних глаз. В 2014 году она вышла замуж за Дугласа Эмхоффа и с ним воспитывает двух детей.

"Телеграф" выяснил, что известно о семье Камалы Харрис, как выглядит ее супруг и дети. Ее муж, к слову, является Вторым джентльменом Соединенных Штатов.

Что известно о личной жизни Камалы Харрис

О личной жизни 59-летней кандидатки в президенты США Камалы Харрис известно мало. Ей приписывали роман с Уилли Брауном (спикером законодательного собрания штата Калифорния), а также с Гевином Ньюсомом (губернатором штата Калифорния).

В августе 2014 года Харрис стала женой адвоката Дугласа Эмхоффа, с которым познакомилась на свидании вслепую. Общих детей у пары нет, но от первого брака Дуглас воспитывает двух детей (25-летнюю Эллу и 30-летнего Коула), и Харрис приходится им мачехой.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Известно, что супруг Харрис старался не вмешиваться в политическую карьеру жены и не давал ей никаких советов. В прессе его иронично называли "женолюбом", намекая, что своей славой обязан Камале. После того как Харрис стала вице-президентом США, ее супруг получил неофициальный титул Второго джентльмена и сейчас является публичной фигурой.

Фото: Getty Images

Отметим, что Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной на посту окружного прокурора в США, затем стала первой женщиной с индийскими корнями в сенате, а в случае победы на ноябрьских выборах, может стать первой женщиной-президентом США. Рост Камилы Харрис составляет 1,63 м, в то время как рост ее конкурента Дональда Трампа — 1,90 м.

Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, что 23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.