Неприятный сюрприз для республиканцев: Харрис впервые обошла Трампа в общенациональном опросе

Преимущество Харрис пока невелико, но это только первый колокольчик.

Вице-президент США Камала Харрис опередила экспрезидента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Об этом говорится в опросе Reuters/Ipsos. Отмечается, что статистическая погрешность в опросе может составлять три процента, а преимущество у Харрис пока не столь велико.

В опросе, проводившемся 15-16 июля, Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки. В начале июля Трамп имел симпатий на 1% больше, чем вице-президент США.

Издание пишет, что 56% зарегистрированных избирателей США заявили в ходе опроса, что Харрис, которой 59 лет, "обладает острым умом и способна справиться с вызовами перед США". В то же время о 81-летнем Байдене такое сказали 22%, а о 78-летнем Трампе – 49%. Таким образом, цифры поддержки могут быть больше для обоих политиков, хотя судьба выборов все равно будет решена в нескольких ключевых штатах.

Как сообщалось ранее, 21 июля президент США Джо Байден вышел из избирательной гонки и поддержал Харрис как кандидат на предстоящих выборах. После этого кампания Харрис за сутки получила рекордные 81 миллион долларов в поддержку кампании.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.