"Я знаю типаж Дональда Трампа": Камала Харрис изрядно "проехалась" по конкуренту на выборах

Пока Гаррис атакует Трампа, в спину демократам ударила союзная левая организация

Вице-президент США Камала Харрис, которая имеет большую поддержку среди демократов, как новый кандидат в президенты, во время предвыборного митинга в штате Милуоки изрядно "проехалась" по своему конкуренту, экс-президенту США Дональду Трампу. Она напомнила о выдвинутых против Трампа обвинениях и о том, что она начинала карьеру с работы прокурором в штате Калифорния.

Об этом сообщает CNN. Харрис во время выступления намекнула, что Трамп подобен всем правонарушителям, с которыми она "работала" во время работы прокурором.

"Я бралась за преступников всех видов: хищников, издевавшихся над женщинами, мошенников, обворовавших потребителей, мошенников, нарушавших правила ради собственной выгоды. Поэтому послушайте меня, когда я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа". И в этой кампании, обещаю вам: я с гордостью поставлю свой послужной список против него", – заявила она.

Отметим, что Трамп, критикуя свою возможную конкурентку на выборах Камалу Харрис , уже традиционно для себя прибег к оскорблениям. Он обрисовал ее двумя грубыми словами.

Между тем влиятельная американская левая организация Black Lives Matter, теоретически союзная демократам, выступает против назначения Харрис кандидатом. Как сообщает Fox News, сторонники чернокожих требуют от демократов "создать процесс, позволяющий общественности участвовать в процессе выдвижения, а не просто выдвигать делегата от партии". Они понимают проведение неофициальных виртуальных праймериз до того, как будет проведено официальное голосование за кандидатуру на выборы президента США.

"Мы не живем в условиях диктатуры. Делегаты не являются олигархами. Назначение Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии, никому не известного вице-президента, без какого-либо процесса публичного голосования сделает современную Демократическую партию партией лицемеров", – заявила организация.

Как сообщалось ранее, 21 июля президент США Джо Байден вышел из избирательной гонки и поддержал Харрис как кандидат на предстоящих выборах. После этого кампания Харрис за сутки получила рекордные 81 миллион долларов в поддержку кампании.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.