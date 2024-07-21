Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов

Глава Белого дома принял решение

Президент США Джо Байден сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Он добавил, что будет выполнять свои обязательства до конца президентского срока.

Соответствующее письмо он обнародовал в своем профиле в соцсети X. Байден также пообещал позже выступить с обращением к нации, в котором объяснит причины своего решения.

"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", — написал он.

Байден также призвал сторонников демократов "победить Трампа" и заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В свою очередь республиканец Дональд Трамп сообщил в своих соцсетях, что Байден "войдет в историю страны как худший президент за все время".

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте грядущих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент США показал очень невзрачные результаты. Это стало причиной того, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.