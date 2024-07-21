Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов
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Глава Белого дома принял решение
Президент США Джо Байден сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Он добавил, что будет выполнять свои обязательства до конца президентского срока.
Соответствующее письмо он обнародовал в своем профиле в соцсети X. Байден также пообещал позже выступить с обращением к нации, в котором объяснит причины своего решения.
"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", — написал он.
Байден также призвал сторонников демократов "победить Трампа" и заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
В свою очередь республиканец Дональд Трамп сообщил в своих соцсетях, что Байден "войдет в историю страны как худший президент за все время".
Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте грядущих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года.
Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент США показал очень невзрачные результаты. Это стало причиной того, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.