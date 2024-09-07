Трамп намекнул, как остановит войну РФ против Украины: помогут не санкции

Политик говорит, что сможет закончить войну до того, как вступит в должность президента

Кандидат от республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп приоткрыл завесу своего "мирного плана" для Украины. При этом он повторил, что российское вторжение никогда не произошло.

Об этом он рассказал во время выступления Экономическом клубе в Нью-Йорке. Он отметил, что не стал бы вводить санкции, но знает более действенные инструменты. В частности, он отметил, что видит огромную силу в торговых пошлинах.

"Я остановил войны угрозой тарифов. Я остановил войны с двумя странами, которые имели большое значение. Много людей погибло бы", — сказал он.

Говоря о российском вторжении в Украину, Трамп вновь повторил, что сможет урегулировать ее до того, как вступит в должность президента.

"Я могу урегулировать эту войну и остановить ее, потому что это ужасная, ужасная война. И в Украине погибает гораздо больше людей — гораздо больше людей, чем вы себе представляете", — сказал он.

Трамп добавил, что для хозяина Кремля Владимира Путина "война работает при 100 долларах за баррель" нефти, но при 40 долларах она работать не будет. И мир, по его убеждению, вновь сможет вернуться в состояние, когда люди не говорят о возможностях применения ядерного оружия.

Также он считает, что санкции это мощное оружие, которым не стоит злоупотреблять, чтобы не подорвать стабильность доллара. Вместо того можно использовать другие торговые меры для того, чтобы оказать еще более сильное воздействие.

Как сообщалось ранее, Путин ранее говорил о том, что Россия поддерживает на выборах Камалу Харрис. Шутит ли он или нет, понять сложно.