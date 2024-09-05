"План победы Украины имеет 4 пункта": Зеленский раскрыл один из них

Украина уже на пути к окончанию войны

У Украины есть четкий план победы в войне с Россией, включающий четыре пункта. Президент Владимир Зеленский намерен показать его своему коллеге Джо Байдену, чтобы получить поддержку.

Об этом он рассказал в интервью NBC News. По словам главы нашего государства, все действия Украины направлены только на победу, в том числе и операция в Курской области.

"Курщина — это шаг другой операции, более крупной, военно-политической или военно-дипломатической. Я хотел показать план Победы президенту Байдену, но сделать это после успеха на российском фронте", — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что этот план – это наше понимание и то, как мы видим победу Украины. Она может быть реализована только с поддержкой партнеров, а не благодаря желанию или нежеланию РФ.

"Это очень важно, чтобы потом в диалоге никто не спрашивал, пойдет ли на это Россия или не пойдет. Ведь от них не зависит этот план и в этом есть выбор наших партнеров, согласны ли они, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе. А готовы только к сдерживанию Путина", — добавляет Зеленский.

Президент говорит, что план победы Украины имеет 4 основных пункта и один дополнительный.

"Четыре — это то, что нам необходимо и один — после войны. То есть базовый план — это четыре пункта", — отмечает глава государства.

В то же время, он не вдается в детали и не раскрывает их, ведь первым должен увидеть план именно Байден. Но Украина уже на пути к окончанию войны и захват Курщины часть плана.

"С нашей стороны мы точно хотим окончания войны и мой план победы направлен сугубо на то, чтобы заставить Россию закончить войну. Заставить их понять, что глупо то, что они натворили. Заставить их принять устав ООН, принять правила мира", — добавляет Зеленский.

По его словам, план направлен на максимальное усиление Украины и то, чтобы вынудить Россию принять такую позицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Байден может обеспечить победу Украины и что с этим сделает Трамп, пояснил американский аналитик.