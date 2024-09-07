Трамп натякнув, як зупинить війну РФ проти України: допоможуть не санкції

Політик каже, що зможе закінчити війну до того, як вступить на посаду президента

Кандидат від республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп відкрив завісу свого "мирного плану" для України. Він повторив, що російське вторгнення ніколи не відбулося.

Про це він розповів під час виступу Економічного клубу у Нью-Йорку. Він зазначив, що не став би запроваджувати санкції, але знає більш дієві інструменти. Зокрема, він зазначив, що бачить величезну силу у торгових митах.

"Я зупинив війни загрозою тарифів. Я зупинив війни з двома країнами, які мали велике значення. Багато людей загинуло б", — сказав він.

Говорячи про російське вторгнення в Україну, Трамп знову повторив, що зможе врегулювати його до того, як вступить на посаду президента.

"Я можу врегулювати цю війну і зупинити її, тому що це жахлива, жахлива війна. І в Україні гине набагато більше людей — набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте", — сказав він.

Трамп додав, що для господаря Кремля Володимира Путіна "війна працює при 100 доларах за барель" нафти, але при 40 доларах вона не працюватиме. І світ, на його переконання, знову зможе повернутися у стан, коли люди не говорять про можливості застосування ядерної зброї.

Також він вважає, що санкції це потужна зброя, якою не варто зловживати, щоб не підірвати стабільність долара. Натомість можна використовувати інші торгові заходи для того, щоб вплинути ще сильніше.

Як повідомлялося раніше, Путін раніше говорив про те, що Росія підтримує на виборах Камалу Харріс. Чи жартує він, чи ні, зрозуміти складно.