Экспрезидент часто отвлекается на незначительные аспекты кампании, например, на сравнение своей популярности с Гаррисом.

Камала Харрис неожиданно стала лидером в соревновании за кресло президента США, опередив своего главного соперника сразу на 2 процента. Однако у Дональда Трампа все еще есть реальные шансы на победу, если воспользуется имеющейся возможностью.

Подробнее об этом пишет The Conversation. Журналисты издания проанализировали нынешнее течение президентской гонки в США, и утверждают, что несмотря на реальное преимущество у Харрис остаются отдельные слабые места.

Итак, по данным RealClearPolitics, Харрис сейчас обогнала Дональда Трампа почти на два процента, а FiveThirtyEight приводит еще более высокий показатель — разница составляет 3,2 пункта в ее пользу.

Однако ситуация не так однозначна, как может показаться, на первый взгляд. В критически важных "штатах-качелях" — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — кандидаты идут практически на равных. Обе кампании тратят десятки миллионов на рекламу только в Пенсильвании, понимая, что мобилизация избирателей в этом штате может стать ключом к всеобщей победе, пишет издание The Сonversation.

Несмотря на некоторые неудачи в кампании, Дональд Трамп по данным the Сonversation сохраняет скрытое преимущество в нескольких ключевых вопросах: экономика, инфляция и иммиграция. Это может сыграть решающую роль в выборах. Сейчас ему нужно доказать свою позицию на дебатах 10 сентября, где он сможет подчеркнуть изменения в позициях Харрис и подчеркнуть собственные успехи.

Однако экспрезидент часто отвлекается на незначительные аспекты кампании, например, сравнение своей популярности с Харрис или размера аудитории на выступлениях. Его советники, среди которых опытные Сьюзи Уайлс и Крис ЛаКавита, рекомендуют ему вернуть фокус на ключевые вопросы, наиболее беспокоящие избирателей. Однако Трамп, похоже, больше доверяет своим инстинктам.

Результат этой гонки остается непредсказуемым, и ключевым фактором станет способность Трампа сфокусироваться на темах, где у него есть преимущество, и использовать этот шанс на дебатах. Если он не сможет сосредоточиться на политике, ему грозит утрата возможности во второй раз стать президентом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто, в случае ее победы, будет советовать Харрис, что делать с Украиной и как наказать Россию.