И это не Трамп: Путин назвал фаворита для РФ на выборах США

Путин подметил "заразительный смех" Харрис

Президент Росссии Владимир Путин в ироничном ключе прокомментировал выборы в США. Он назвал "фаворита" для РФ в предвыборной гонке.

Об этом он сказал на заседании девятого Восточного экономического форума 5 сентября. По его словам, "фаворитом" на выборах в США для России был действующий президент Джо Байден.

"Но его сняли с гонки и рекомендовали поддерживать Камалу Харрис – значит и мы будем поддерживать. Она так заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Возможно, если у Харрис все хорошо, то она воздержится от такого количества санкций в нашу сторону, как это делал, например Трамп", — сказал с ухмылкой президент РФ, очевидно, иронизируя.

При этом Путин отметил, что Москва не в праве определять фаворитов на пост главы США, а "в конечном итоге выбор за американским народом".

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин сделал новые циничные заявления о войне в Украине. По его словам, армия РФ в Украине "сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами". Также он сказал, что Украина якобы не заинтересована заканчивать боевые действия.