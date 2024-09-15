"Тейлор Свифт сломала его": Трамп обрушился на певицу и стал посмешищем в сети (фото)

Трамп заявил о ненависти к звезде, которая публично поддержала его соперницу

Дональд Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт, которая поддержала кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США сразу после теледебатов во вторник, 10 сентября, и убедительной победы самой Харрис.

О своей ненависти к американской исполнительнице одиозный бизнесмен заявил в воскресенье на собственной платформе Truth Social в своем фирменном стиле, набрав все заглавными буквами, без контекста и каких-либо пояснений. В сети Трампа изрядно "освистали".

Бывший представитель Конгресса от Республиканской партии, поддерживающая Харрис, Лиз Чейни написала в Х: "Говорит самый маленький человек, который когда-либо жил", ссылаясь на трек из последнего альбома Свифт The Tortured Poets Department.

Стратег и комментатор Республиканской партии, которая является ярым критиком Трампа, Ана Наварро пишет, что "Дональд Трамп потерял остатки здравомыслия. Тейлор Свифт сломала его".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тейлор Свифт всегда придерживалась аполитичности, но дебаты Харрис и Трампа вынудили ее публично высказать свою точку зрения по поводу будущего США. Певица имеет невероятную популярность в Америке и далеко за ее пределами, поэтому ее голос имеет довольно решающее значение для итогов президентских выборов в Соединенных Штатах.