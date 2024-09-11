"Спокойствие, а не хаос": поп-звезда Тейлор Свифт рассказала, кого поддержит на выборах в президенты США

Подписалась как "бездетная кошатница"

Американская поп-звезда Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США. Чрезвычайно популярная певица посмотрела дебаты двух кандидатов и заявила, что на выборах будет голосовать именно за Харрис.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook. Примечательно, что подписалась Свифт как "бездетная кошатница", что является прямой отсылкой на слова напарника Трампа, сенатора Джей Д. Венса, который в свое время именно так назвал Камалу Харрис.

"Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Волза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за, потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, нужен воин, чтобы их отстаивать. Я считаю, что она устойчивый, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить покой, а не хаос. Меня очень ободрил и поразил ее выбор напарника, десятилетиями отстаивавшего права ЛГБТК+, право на ЭКО и право женщины на собственное тело", — написала Свифт.

Она также призналась, что ее смущает большое количество дезинформации вокруг президентской кампании Трампа. Так, недавно, как заметила Свифт, на сайте Трампа была размещена информация о том, что она якобы поддерживает его кандидатуру (это оказалось хорошо смонтированным дипфейком) и это очень взволновало певицу.

"Это действительно вызвало у меня страх о применении ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я должна быть очень прозрачной относительно своих фактических планов на эти выборы. Самый простой способ борьбы с дезинформацией – правда", — написала Свифт и подчеркнула, что каждый гражданин США обязательно должен исследовать каждого из кандидатов, хорошо ознакомиться со всем, что о них известно и сделать свой выбор.

Заметим, что к мнению Свифт прислушивается большое количество фанатов во всех Штатах. Очевидно, что открытая поддержка поп-идола США придаст Гаррис несколько процентов в предстоящих выборах.

Кто такая Тейлор Свифт

Американская поп-звезда Тейлор Свифт давно перестала быть просто певицей. Ее влияние в США и за пределами страны просто колоссально.

Альбомы Свифт — одни из самых продаваемых в мире за все времена музыки, сама певица считается одной из самых выдающихся музыкантов 21 века.

Она стала культурным и экономическим феноменом. Ее концерты оживляют экономику целых регионов, повышая доходы общественного транспорта, магазинов одежды гостиничного бизнеса, а споры с крупными компаниями меняют правила игры по всей музыкальной отрасли США.

В 2023 году Свифт стала человеком рока по версии журнала Time. И это при том, что ее конкурентами были, например, король Великобритании Карл III, глава КНР Си Цзиньпин и соучредитель OpenAI Сэм Альтман. Кроме того, певица стала первой женщиной в мире, дважды получившей это звание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Харрис во время дебатов заявила Трампу, что Путин "съел бы его на обед".