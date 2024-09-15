"Тейлор Свіфт зламала його": Трамп обрушився на співачку і став посміховиськом у мережі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Трамп заявив про ненависть до зірки, яка публічно підтримала його суперницю
Дональд Трамп заявив, що ненавидить Тейлор Свіфт, яка підтримала кандидатуру Камали Гарріс на виборах президента США відразу після теледебатів у вівторок, 10 вересня, і переконливої перемоги самої Гарріс.
Про свою ненависть до американської виконавиці одіозний бізнесмен заявив у неділю на власній платформі Truth Social у своєму фірмовому стилі, набравши все великими літерами, без контексту та будь-яких пояснень. У мережі Трампа неабияк "освистали".
Колишній представник Конгресу від Республіканської партії, яка підтримує Гарріс, Ліз Чейні написала в Х: "Говорить найменша людина, яка будь-коли жила", посилаючись на трек з останнього альбому Свіфт The Tortured Poets Department.
Стратег і коментатор Республіканської партії, яка є затятим критиком Трампа, Ана Наварро пише, що "Дональд Трамп втратив залишки здорового глузду. Тейлор Свіфт зламала його".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Тейлор Свіфт завжди дотримувалася аполітичності, але дебати Гарріс і Трампа змусили її публічно висловити свою думку щодо майбутнього США. Співачка має неймовірну популярність в Америці та далеко за її межами, тому її голос має досить вирішальне значення для підсумків президентських виборів у Сполучених Штатах.