"Играем в третью мировую": Харрис и Трамп впервые встретились на дебатах, главные тезисы

Дебаты длились 90 минут

В Филадельфии, штат Пенсильвания, вице-президент Камала Харрис (кандидат в президенты от демократов) и бывший президент Дональд Трамп (кандидат от республиканцев) встретились на теледебатах. Они продолжались в течение 90 минут на телеканале ABC News.

Ведущими этого мероприятия стали Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. У каждого из кандидатов было две минуты для ответов на вопросы. После заключительных заявлений бывший президент Дональд Трамп говорил около 42 минут и 52 секунд, а вице-президент Камала Харрис говорила около 37 минут и 36 секунд.

"Телеграф" собрал главные тезисы из выступлений Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Что говорил Трамп:

О войне в Украине:

"Я знаю Зеленского, я знаю Путина, у нас хорошие отношения, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Его за что уважать?"

"Они неправильно вели переговоры, она (Харрис) вела переговоры с Путиным и Зеленским, и через 3 дня началась война. Она худший переговорщик"

"В интересах США достичь соглашения и положить военному конфликту на Украине конец".

"Путин сидел бы сейчас в Москве и был бы гораздо счастливее чем сейчас, но у него есть ядерное оружие и, возможно, в конце концов он будет его использовать. Он начал войну, потому что они неправильно вели переговоры, она вела переговоры с Путиным и Зеленским и через 3 дня началась война. Она худший переговорщик".

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами, цифры намного выше, чем те, которые вы получаете, это фейковые цифры".

"Мы играем в третью мировую. У Путина есть ядерное оружие — никто об этом не задумывается."

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Кандидат о Байдене:

"Где наш президент? Мы даже не знаем, президент ли он. Его вышвырнули из этой президентской гонки, как собаку какую-то. Мы не знаем, жив ли он вообще."

"Байден не знал, как разговаривать с Путиным. А теперь стало поздно, мир на пороге 3 мировой войны".

"Байден понятия не имел, как разговаривать с Владимиром Путиным. Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается".

Об Израиле:

"Если бы я был президентом, этого бы никогда бы не произошло. И Путин бы тоже не напал бы на Украину. А Харрис ненавидит Израиль, если она станет президентом, то Израиля через 2 года не будет. У Ирана не было денег на ХАМАС и "Хезболлу" при мне, а они сняли с них санкции и деньги у них теперь есть. Посмотри, что происходит, а я все решу и в том числе прекращу войну России и Украины".

О миграции:

"Они (мигранты. – Ред.) едят собак, люди, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных у людей, которые там живут, и это то, что происходит в нашей стране, и это позор".

Об экономике:

"У меня отличный план. Люди смогут ходить на работу, зарабатывать хорошие деньги для нашей страны. У нее (Харрис – Ред.) нет плана, она просто скопировала план Байдена", – сказал Трамп и назвал Камалу Харрис "марксисткой".

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Что говорила Харрис

"Америка — лидер, поддерживающий международное право и демонстрирующий силу. Народу нужен президент, который понимает роль Америки в плане обеспечения устойчивости мира."

О войне в Украине:

"Хорошо известно, что он (Трамп, — Ред.) сказал Путину, что тот может делать все, что ему вздумается, вторгаться в Украину; хорошо известно, что он назвал "гениальным" момент, когда Россия вторглась в Украину".

"Если бы Трамп был президентом — Путин сидел уже в Киеве. И это касается не только Украины. Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед".

"Я думаю, если Трамп стал бы президентом, он просто отвернулся от этой войны и от поддержки Украины. Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран в помощи Украине".

О войне в Израиле:

"7 октября ХАМАС убивали и насиловали мирных жителей Израиля, потому Израиль должен защищаться. Но при этом погибли много мирных палестинцев – и детей и матерей. Поэтому все, что мы хотим – мир. Нужно искать решение для сосуществования двух стран, чтобы и Израиль чувствовал себя безопасно, и у палестинцев было самоопределение".

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Об абортах:

"Сейчас более чем в 20 штатах действует его запрет на аборты. То есть даже запрещено делать аборт для жертв изнасилований. Это аморально. Правительство и Трамп не должны указывать, что делать женщинам со своим телом".

"Сегодня вы увидели два плана ведения страны — один ведет вперёд, а другой —назад… Я хочу инвестировать в экономику будущего, поддерживать молодые семьи и пожилых людей, я буду президентом, который будет защищать наши фундаментальные права и свободы, в частности, права женщин делать со своим телом, что они считают важным".

Миграция и безопасность границ:

"Я поддержала законопроект о безопасности границ, это помогло бы нам бороться с торговлей оружием и наркотиками на границе США. А Трамп был против этого законопроекта".

О Трампе:

"Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными руководителями, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы — позор".

"Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент. Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши".

"У него нет плана на вас. У него нет экономического плана. Его план ухудшит ситуацию в экономике США."

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Спустя несколько минут после окончания дебатов кампания Харрис призвала к новому раунду:

"Под ярким светом американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью на выборах: между движением вперед с Камалой Харрис или отступлением с Трампом. Вот что они увидели сегодня вечером и что им предстоит увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. Дональд Трамп?" — сказала Джен О'Мэлли Диллон.

Справка: 78-летний бывший президент США Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле. 59-летняя Камала Харрис, нынешний вице-президент США, стала кандидатом в президенты от Демократической партии в августе после выхода из предвыборной гонки Джо Байдена — это случилось вскоре после его неудачных дебатов с Трампом в июне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сильных и слабых сторонах Трампа и Харрис.