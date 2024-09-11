"Играем в третью мировую": Харрис и Трамп впервые встретились на дебатах, главные тезисы
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Дебаты длились 90 минут
В Филадельфии, штат Пенсильвания, вице-президент Камала Харрис (кандидат в президенты от демократов) и бывший президент Дональд Трамп (кандидат от республиканцев) встретились на теледебатах. Они продолжались в течение 90 минут на телеканале ABC News.
Ведущими этого мероприятия стали Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. У каждого из кандидатов было две минуты для ответов на вопросы. После заключительных заявлений бывший президент Дональд Трамп говорил около 42 минут и 52 секунд, а вице-президент Камала Харрис говорила около 37 минут и 36 секунд.
"Телеграф" собрал главные тезисы из выступлений Дональда Трампа и Камалы Харрис.
Что говорил Трамп:
О войне в Украине:
- "Я знаю Зеленского, я знаю Путина, у нас хорошие отношения, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Его за что уважать?"
- "Они неправильно вели переговоры, она (Харрис) вела переговоры с Путиным и Зеленским, и через 3 дня началась война. Она худший переговорщик"
- "В интересах США достичь соглашения и положить военному конфликту на Украине конец".
- "Путин сидел бы сейчас в Москве и был бы гораздо счастливее чем сейчас, но у него есть ядерное оружие и, возможно, в конце концов он будет его использовать. Он начал войну, потому что они неправильно вели переговоры, она вела переговоры с Путиным и Зеленским и через 3 дня началась война. Она худший переговорщик".
- "Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами, цифры намного выше, чем те, которые вы получаете, это фейковые цифры".
- "Мы играем в третью мировую. У Путина есть ядерное оружие — никто об этом не задумывается."
Кандидат о Байдене:
- "Где наш президент? Мы даже не знаем, президент ли он. Его вышвырнули из этой президентской гонки, как собаку какую-то. Мы не знаем, жив ли он вообще."
- "Байден не знал, как разговаривать с Путиным. А теперь стало поздно, мир на пороге 3 мировой войны".
- "Байден понятия не имел, как разговаривать с Владимиром Путиным. Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается".
Об Израиле:
- "Если бы я был президентом, этого бы никогда бы не произошло. И Путин бы тоже не напал бы на Украину. А Харрис ненавидит Израиль, если она станет президентом, то Израиля через 2 года не будет. У Ирана не было денег на ХАМАС и "Хезболлу" при мне, а они сняли с них санкции и деньги у них теперь есть. Посмотри, что происходит, а я все решу и в том числе прекращу войну России и Украины".
О миграции:
- "Они (мигранты. – Ред.) едят собак, люди, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных у людей, которые там живут, и это то, что происходит в нашей стране, и это позор".
Об экономике:
- "У меня отличный план. Люди смогут ходить на работу, зарабатывать хорошие деньги для нашей страны. У нее (Харрис – Ред.) нет плана, она просто скопировала план Байдена", – сказал Трамп и назвал Камалу Харрис "марксисткой".
Что говорила Харрис
- "Америка — лидер, поддерживающий международное право и демонстрирующий силу. Народу нужен президент, который понимает роль Америки в плане обеспечения устойчивости мира."
О войне в Украине:
- "Хорошо известно, что он (Трамп, — Ред.) сказал Путину, что тот может делать все, что ему вздумается, вторгаться в Украину; хорошо известно, что он назвал "гениальным" момент, когда Россия вторглась в Украину".
- "Если бы Трамп был президентом — Путин сидел уже в Киеве. И это касается не только Украины. Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед".
- "Я думаю, если Трамп стал бы президентом, он просто отвернулся от этой войны и от поддержки Украины. Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран в помощи Украине".
О войне в Израиле:
- "7 октября ХАМАС убивали и насиловали мирных жителей Израиля, потому Израиль должен защищаться. Но при этом погибли много мирных палестинцев – и детей и матерей. Поэтому все, что мы хотим – мир. Нужно искать решение для сосуществования двух стран, чтобы и Израиль чувствовал себя безопасно, и у палестинцев было самоопределение".
Об абортах:
- "Сейчас более чем в 20 штатах действует его запрет на аборты. То есть даже запрещено делать аборт для жертв изнасилований. Это аморально. Правительство и Трамп не должны указывать, что делать женщинам со своим телом".
- "Сегодня вы увидели два плана ведения страны — один ведет вперёд, а другой —назад… Я хочу инвестировать в экономику будущего, поддерживать молодые семьи и пожилых людей, я буду президентом, который будет защищать наши фундаментальные права и свободы, в частности, права женщин делать со своим телом, что они считают важным".
Миграция и безопасность границ:
- "Я поддержала законопроект о безопасности границ, это помогло бы нам бороться с торговлей оружием и наркотиками на границе США. А Трамп был против этого законопроекта".
О Трампе:
- "Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными руководителями, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы — позор".
- "Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент. Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши".
- "У него нет плана на вас. У него нет экономического плана. Его план ухудшит ситуацию в экономике США."
Спустя несколько минут после окончания дебатов кампания Харрис призвала к новому раунду:
"Под ярким светом американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью на выборах: между движением вперед с Камалой Харрис или отступлением с Трампом. Вот что они увидели сегодня вечером и что им предстоит увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. Дональд Трамп?" — сказала Джен О'Мэлли Диллон.
Справка: 78-летний бывший президент США Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле. 59-летняя Камала Харрис, нынешний вице-президент США, стала кандидатом в президенты от Демократической партии в августе после выхода из предвыборной гонки Джо Байдена — это случилось вскоре после его неудачных дебатов с Трампом в июне.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о сильных и слабых сторонах Трампа и Харрис.