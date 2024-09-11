Харрис уже представляет себя президентом: что говорят эксперты о дебатах в США

Мнения специалистов разделились

Во вторник, 10 сентября, в США прошли теледебаты между вице-президентом от Демократической партии Камалой Харрис и радикалом Дональдом Трампом. Они состоялись впервые после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки после его катастрофических результатов в дебатах.

Дебаты были организованы телеканалом ABC News в Филадельфии. "Телеграф" ссылаясь на издание Northeastern расскажет, что говорят эксперты и кто победил.

Эксперты поделились мнениями, что это было явным контрастом стиля, политики и видения, в котором оба кандидата были проверены по-разному.

Адъюнкт-профессор государственного управления в Northeastern Марта Джонсон говорит, что Харрис явно пытается направить авторитет, серьезность и зрелость.

"Я думаю, что ей это удалось достаточно хорошо", — добавила эксперт.

Кроме этого, по словам Джонсона, разделенный экран и камеры работали в пользу Харрис.

"Она невысокая женщина, а Трамп достаточно высокий. Часто в политике рост имеет значение. На разделенном экране они оказались одинаковыми по высоте и размеру, что увеличило ее вес", — акцентировала профессор.

Она говорит, что она думала, что Харрис раскинула как можно более широкую сетку, представляя себя президентом для всех.

"Она уменьшила любые противоречивые позиции, — говорит Джонсон, — действительно пыталась сосредоточиться на общем послании стабильности, свободы и прогресса вперед, сосредоточившись на семьях, рабочем классе и малом бизнесе".

Доцент кафедры политологии Северо-восточного университета, поддерживающий агрегатор выборов Ник Бошан, говорит, что стратегия Гаррис, кажется, была двойной.

"Во-первых, чтобы отличить себя от Трампа, а во-вторых, чтобы натравить и разозлить его, чтобы спровоцировать неприглядные возгласы", — говорит Бошан.

"Она четко подготовила ряд тем, на которые, как она знает, он щепетилен, и продолжала продолжать эти насмешки, даже если они не были центральными для беспокойства аудитории, поскольку они провоцировали Трампа демонстрировать свою гневную сторону", — добавляет Бошан.

Выдающийся профессор политологии и компьютерных наук из Северо-Восточного региона Дэвид Лазер ожидает, что противостояние во вторник будет иметь такой же незначительный эффект.

"Даже с последним опросы не сильно изменились", — говорит Лазер. "Это был явно эпический провал Байдена — и элита Демократической партии, безусловно, запаниковала, — но реальность такова, что опросы не сильно изменились".

Это потому, что Лазер говорит, что партийная поддержка на этом позднем этапе достаточно хорошо обеспечена.

"Если здесь есть настоящая доля, так это то, что все еще есть достаточное количество людей, которые не имеют особого мнения о Гаррисе, поэтому для некоторых избирателей это их первое знакомство с ней", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что узор Тейлор Свифт рассказала, кого поддержит на выборах в президенты США.