"Были близки": Трамп заявил, что при его президентстве США, Россия и Китай могли разоружиться

Трамп заявил, что три страны якобы были близки к подписанию подлинно исторического договора

Бывший президент и действующий кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что за время своего президентства почти уговорил Китай и Россию заключить историческое соглашение по разоружению. По его словам, все три страны должны полностью отказаться от своего ядерного оружия.

Об этом Трамп заявил во время интервью американским СМИ. Трамп утверждает, что подготовку соглашения прервало то, что он не стал президентом США снова.

"Мы были близки к заключению соглашения о полном отказе от ядерного оружия, это было бы так хорошо для всех стран", – заявил он.

Журналисты спросили его, каких именно стран касалось это соглашение. Трамп в ответ отметил, что в начале только России, Китая и США. Экс-президент добавил, что в дальнейшем это соглашение было бы распространено на другие страны, правда, как планировалось заставить их отказаться от ядерного оружия, не имея своего – об этом он не сказал.

Напомним, Россия внесла поправки в свою ядерную доктрину и оставила за собой право применить ядерное оружие в случае "агрессии" против себя и Беларуси. Также "агрессия" против России со стороны неядерного государства в союзе с ядерным (здесь намек на Соединенные Штаты Америки — ред.) будет рассматриваться как нападение на Россию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия решила не использовать ядерное оружие, пока США сами не будут заниматься испытанием своих ядерных боезарядов.