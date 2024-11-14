В США продолжают формировать новое руководство

Генеральным прокурором США по всей видимости станет ультраправый конгрессмен Мэтт Гетц. Именно он в свое время вынес на голосование предложение отправить спикера Палаты представителей в отставку, что привело к тому, что пакет помощи Украине был проголосован лишь в апреле 2024 года.

Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. В сообщении говорится, что Гэтц положит конец "партийному вооружению системы правосудия", по всей видимости намекая на открытые против Трампа уголовные дела.

"Для меня большая честь объявить, что конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды настоящим выдвинут на пост Генерального прокурора Соединенных Штатов", — написал Трамп.

Политик добавил, что Гэтц сыграл ключевую роль в развенчивании "российского заговора", то есть расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

4 октября 2023 года Гэтц инициировал процесс отправки тогдашнего спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти в отставку. Тогда это поддержали демократы и 8 республиканцев "трампистского крыла". Из-за этого в Конгрессе завис документ о выделении объединенного пакета помощи Украине и Израилю. Документ о помощи после ряда изменений был проголосован лишь в апреле 2024 года, но к тому моменту нехватка боеприпасов на фронте в Украине уже привела к потере Авдеевки и не только. К слову, конгрессмен голосовал против выделения этого пакета.

Гэтц также представлял в феврале 2023 года резолюцию, которая призывала прекратить военную и финансовую поддержку Украины. А в июле того же года предложил поправку к оборонному бюджету с аналогичным требованием. Она проголосована не была, но ее поддержали 70 республиканцев.

Как сообщалось ранее, Трамп предложил назначить на должность главы Национальной разведки Тулси Габбард. Она неоднократно отмечалась критикой Украины, а в Центре противодействия дезинформации ее даже называли "экспертом за деньги Кремля".