Чиновники Трампа получили угрозы: полиции пришлось вмешаться
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Некоторым чиновникам также приходило послание на пропалестинскую тематику
Кандидаты на высокие должности в новой администрации США начали получать угрозы. Нескольким из них пришли сообщения о бомбах в их домах.
Об этом пишет BBC со ссылкой на данные Федерального бюро расследований (ФБР). Отмечается, что звонки с угрозами взрывов или других "инцидентов с применением насилия" получили уже несколько чиновников.
Пресс-секретарь переходной команды избранного президента Дональда Трампа Каролин Ливитт сообщила, что угрозы уже получили несколько человек, а правоохранители быстро отреагировали на вызовы и обеспечили безопасность. Официально имена жертв угроз не называются.
Однако издание отмечает, что первой об это публично сообщила будущий посол США в ООН Элиз Стефаник. По словам ее представителей, чиновница в момент звонка неизвестного находилась на полпути из Вашингтона в Нью-Йорк, куда она отправилась с семьей на празднование Дня благодарения.
Еще одним получателем угроз стал Ли Зельдин, кандидат на пост главы Агентства по охране окружающей среды. Он сказал, что ему звонили и говорили о самодельной бомбе у него дома с "посланием на пропалестинскую тематику".
Угрозы взрывов также получали:
- республиканец из Флориды Мэтт Гетц;
- кандидат на министра торговли Говард Лютник;
- кандидат на директора ЦРУ Джон Рэтклифф;
- кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.
Как сообщалось ранее, Трамп назначил отставного генерала Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине. Он уже предлагал план по заморозке войны.