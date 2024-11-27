Укр

Чиновники Трампа получили угрозы: полиции пришлось вмешаться

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
Ли Зельдин, Элиз Стефаник, Мэтт Гетц Новость обновлена 27 ноября 2024, 21:57
Ли Зельдин, Элиз Стефаник, Мэтт Гетц

Некоторым чиновникам также приходило послание на пропалестинскую тематику

Кандидаты на высокие должности в новой администрации США начали получать угрозы. Нескольким из них пришли сообщения о бомбах в их домах.

Об этом пишет BBC со ссылкой на данные Федерального бюро расследований (ФБР). Отмечается, что звонки с угрозами взрывов или других "инцидентов с применением насилия" получили уже несколько чиновников.

Пресс-секретарь переходной команды избранного президента Дональда Трампа Каролин Ливитт сообщила, что угрозы уже получили несколько человек, а правоохранители быстро отреагировали на вызовы и обеспечили безопасность. Официально имена жертв угроз не называются.

Однако издание отмечает, что первой об это публично сообщила будущий посол США в ООН Элиз Стефаник. По словам ее представителей, чиновница в момент звонка неизвестного находилась на полпути из Вашингтона в Нью-Йорк, куда она отправилась с семьей на празднование Дня благодарения.

Еще одним получателем угроз стал Ли Зельдин, кандидат на пост главы Агентства по охране окружающей среды. Он сказал, что ему звонили и говорили о самодельной бомбе у него дома с "посланием на пропалестинскую тематику".

Угрозы взрывов также получали:

  • республиканец из Флориды Мэтт Гетц;
  • кандидат на министра торговли Говард Лютник;
  • кандидат на директора ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Как сообщалось ранее, Трамп назначил отставного генерала Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине. Он уже предлагал план по заморозке войны.

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#США #Минирование #Дональд Трамп