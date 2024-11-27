Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: какой план он предлагал

У США впервые с 2019 года появился спецпредставитель по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп назначил отставного генерала Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине. Он уже предлагал план по заморозке войны.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth. По словам избранного президента, они смогут добиться мира через силу и сделают мир снова безопасным

"Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала", — написал он.

Имя чиновника уже неоднократно обсуждались в СМИ, поскольку он еще до выборов предлагал Трампу свой план по урегулированию российско-украинской войны.

План Келлога

В апреле 2024 года Келлог вместе с другим экс-чиновником первой администрации Трампа Фредом Флейтцем изложили свой план окончания войны в Украине.

В этом плане предусматривалось, что США продолжат вооружать Украину, если та согласится вести переговоры с Россией. При этом чиновники предлагали выделить достаточно оружия, чтобы Кремль больше не пытался повторить свое нападение. Также усиления помощи должно было стать рычагом давления, чтобы усадить Россию за стол переговоров.

План также предусматривал частичное снятие санкций с РФ и нормализацию отношений, Украине же предлагалось пока отложить планы по вступлению в НАТО в обмен на комплексное мирное соглашение с многочисленными гарантиями безопасности.

Украину при этом не заставляли бы отказывать от территорий, однако возвращать их ей будет предложено дипломатическим путем.

Как сообщалось ранее, Кремль может предложить Трампу разделить Украину на три части. Соответсвующий документ уже подготовили, но не ясно был ли он передан в Вашингтон.