У республиканца уже были прецеденты нестандартного подхода к коммуникациям

Команда Трампа подписала ключевой меморандум о взаимопонимании с администрацией Байдена, существенно задержав процесс транзита президентской власти. Соглашение, обычно начинающееся сразу после выборов, на этот раз имело ряд уникальных особенностей.

По информации "Axios", переходный процесс будет происходить с использованием частного финансирования. Соглашение предусматривает публичное раскрытие информации о донорах и особых условиях взаимодействия между командами.

Документ устанавливает принципиально новейшие правила президентского транзита. В частности, команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные Администрацией общих служб, что вызывает дополнительные вопросы обеспечения информационной безопасности.

"Это соглашение позволит нашим назначенным кандидатам в Кабинет министров начать важную подготовку, включая развертывание команд посадки в каждый департамент и агентство", — сказала глава штаба Трампа Сьюзи Уайлз.

Эксперты также указали на беспрецедентность ситуации. Президент Partnership for Public Service Макс Штиер назвал подписание соглашения "положительным шагом к эффективной передаче власти", подчеркнув критическую важность прямого доступа к информации федеральных ведомств.

История демонстрирует, что Трамп уже имел прецеденты нестандартного подхода к коммуникациям – в свое время он решил отказаться от "брифингов разведки", объясняя это нежеланием потенциальных утечек информации.

Фактически подписанный меморандум в значительной степени отличается от установившихся десятилетних процедур президентских транзитов. Такой подход может как усложнить, так и сделать более прозрачным процесс передачи власти.

Экспертная среда пока внимательно наблюдает за деталями соглашения и его потенциальными последствиями для политической системы США.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части. Так стало известно, что Россия разработала документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где среди прочего есть план разделения Украины на три части.