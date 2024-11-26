Какая уловка в Плане победы может заставить Трампа пригласить Украину в НАТО

Эксперт проанализировал, пригласят ли нашу страну в Альянс

Экономист Иван Ус заявил, что два пункта из Плана победы создавались по авторству бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В одном из них говорилось о замене американских военных на украинских военных, что понравилось Дональду Трампу.

Об этом он сказал ведущему ютуб-канала "Телеграф" Никите Михальеву в программе "Сейчас". По его словам, это предложение понравилось Трампу.

"То есть это предложение Трампа. И, как известно, Трампу это понравилось. То есть уже есть реакция, что Трампу два пункта понравилось с планом победы", — говорит Усс.

Он добавил, что один из них это пятый пункт, который украинские военные заменяют, собственно, американских военных. Но Украина может заменить американские военные на европейских базах, когда будет в НАТО. Для этого нужно сначала нашу страну взять в НАТО, а затем уже сделать этот шаг.

"То есть это хитрая подводка со стороны Бориса Джонсона, которую также использовал Офис Президента Украины, когда написали этот пункт. То есть говорят Трампу, ты же хочешь заменить американских военных в Европе? Вот давай нам Украину заменим. А ты что, Украину надо взять в НАТО? Ну здесь, да, здесь по-другому никак, так что нужно Украину брать у НАТО пункт первого плана победы", — говорит экономист.

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