Чиновники Трампа отримали погрози: поліції довелося втрутитися

Деяким чиновникам також надходило послання на пропалестинську тематику

Кандидати на високі посади в новій адміністрації США почали отримувати погрози. Декільком із них прийшли повідомлення про бомби в їхніх будинках.

Про це пише ВВС з посиланням на дані Федерального бюро розслідувань (ФБР). Зазначається, що дзвінки із погрозами вибухів чи інших "інцидентів із застосуванням насильства" отримали вже кілька чиновників.

Прессекретар перехідної команди обраного президента Дональда Трампа Каролін Лівітт повідомила, що погрози вже отримали кілька людей, а правоохоронці швидко відреагували на виклики та забезпечили безпеку. Офіційно імена жертв погроз не називаються.

Однак видання зазначає, що першою про це публічно повідомила майбутній посол США в ООН Еліз Стефаник. За словами її представників, чиновниця в момент дзвінка невідомого перебувала на півдорозі з Вашингтона до Нью-Йорка, куди вона вирушила з сім'єю на святкування Дня подяки.

Ще одним отримувачем погроз став Лі Зельдін, кандидат на посаду голови Агентства з охорони навколишнього середовища. Він сказав, що йому дзвонили і говорили про саморобну бомбу в його будинку з "посланням на пропалестинську тематику".

Загрози вибухів також отримували:

республіканець із Флориди Метт Гетц;

кандидат на міністра торгівлі Говард Лютнік;

кандидат на директора ЦРУ Джон Реткліфф;

кандидат на посаду голови Пентагону Піт Хегсет.

Як повідомлялося раніше, Трамп призначив відставного генерала Кіта Келлога на посаду спеціального представника США в Україні. Він уже пропонував план із заморожування війни.