Не только пресная вода и песок. Какие природные ресурсы интересуют Трампа в Гренландии

Остров площадью 2,16 млн км² имеет огромные запасы полезных ископаемых

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах приобрести у Дании Гренландию — автономную территорию, расположенную за Полярным кругом. Зачем американскому лидеру ледяной остров в Арктике, который никто пока не собирается продавать?

Как оказалось, кроме геостратегического расположения – в Гренландии размещены военные базы США, прикрывающие американскую территорию от возможного ядерного удара СССР через Арктику – остров интересен Вашингтону своими недрами.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить? Этого вы точно не знали о покрытом льдом острове".

Так, остров площадью 2,16 млн км² чрезвычайно богат природными ресурсами, в частности нефтью и редкоземельными минералами, такими как неодим и диспрозий, которые чаще всего добывают в Китае и России. По мере таяния льда в результате глобального потепления на острове также открывается доступ к залежам цинка, меди, железа, урана.

В Гренландии есть даже месторождения драгоценных рубинов и сапфиров. Со временем остров может стать крупным экспортером песка на фоне глобальной нехватки этого ресурса. Талая вода вымывает огромное количество осадков на побережье, где их легко собирать. А толстенные ледники сами по себе – это стоящий зависти источник чистой пресной воды.

Кроме того, Гренландия имеет важное стратегическое расположение между Северной Америкой и Европой, что облегчает логистику доставки добытого в другие страны.

Ранее "Телеграф" писал, что после слов Трампа Дания выделила миллиарды долларов на защиту Гренландии.