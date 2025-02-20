"Демилитаризация" по плану: Пентагон хочет сократить расходы на огромную сумму

Расходы будут сокращать в момент серьезной напряженности в мире

Новая администрация США всерьез взялась за сокращение бюрократических расходов государственного аппарата. Под раздачу теперь может попасть и Пентагон.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что новый министр обороны Пит Хегсет подготовил документ, который включает сокращение оборонных расходов на 8% в течение каждого из следующих пяти лет. Ожидается, что документ вызовет серьезное сопротивление у Конгресса.

Символично, что документ хотят подготовить к 24 февраля, а в него должны войти 17 категорий. Среди них — модернизация ядерного оружия, противоракетной обороны, покупка подводных лодок, ударных БПЛА и боеприпасов.

Отмечается, что на 2025 год в оборонный бюджет было выделено 850 миллиардов долларов и в Конгрессе существует обширный консенсус относительно того, что он необходим для сдерживания угроз исходящих от России и Китая. Если же предложения будут приняты в полном объеме, то бюджет будет сокращаться на десятки миллиардов долларов ежегодно.

Если считать, что каждый год бюджет будет сокращаться на 8%, то в итоге к 2030 году он будет снижен до 560 миллиардов. То есть где-то на 34% по сравнению с бюджетом 2025 года.

При этом отмечается, что в Пентагоне работает около 900 тысяч гражданских. Кроме того, оборонное ведомство курирует 1,3 миллиона действующих военных и еще 800 тысяч нацгвардейцев и резервистов. Впрочем, пока о сокращении армии речи не идет.

"Наш бюджет обеспечит необходимые нам боевые силы, прекратит ненужные расходы на оборону, откажется от чрезмерной бюрократии и проведет действенные реформы, включая прогресс в аудите", — сообщил Хегсет.

Издание отмечает, что в списке останется финансирование Индо-Тихоокеанского командования и Северного командования, которое занимается внутренней обороной. Однако Европейское, Центральное (Ближневосточное) и Африканское там не указаны, а значит могут быть сокращены.

Как сообщалось ранее, бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, назвал действия своего бывшего шефа "капитуляцией перед Путиным".