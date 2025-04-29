Становятся более агрессивными? В Одесской области активизировались опасные ядовитые животные (фото)

Обычно проживают в южных регионах

В Одесской области заметили опасную агрессивную сколопендру, которая бросалась на женщину. Инцидент произошел в городе Южное.

Об этом сообщает корреспондента издания "Гривня". По ее словам, она увидела сколопендру на тротуаре и решила ее сфотографировать, ведь животное было достаточно большое.

Однако уже через несколько секунд от приближения женщины сколопендра набросилась на нее, корреспондентка успела отскочить. При этом агрессивное животное еще несколько метров преследовало корреспондентку, пока его не напугали машины на проезжей части.

Сколопендра в Одесской области

"И в какой-то момент она буквально бросилась в сторону направленного на нее объектива камеры. К счастью, автору этих строк удалось отскочить", — говорится в материале.

Заметим, что сколопендра – это животное, а не насекомое. Это беспозвоночные хищные ядовитые животные из класса губоногой группы многоножки. Обычно они живут преимущественно в тропиках и субтропиках, в Украине встречаются в южных областях и Крыму. Имеют размер до 10-15 см, тропические виды — до 30 см. Известно около 90 видов.

Сколопендра

Сколопендры питаются мелкими беспозвоночными, крупные тропические сколопендры нападают на лягушек, ящериц, птиц. Охотятся преимущественно ночью. В случае опасности прячутся под камнями или в трещинах земли.

Укусы сколопендры болезненны для человека, а яд больших тропических сколопендр может быть смертельным. Более того, некоторые виды могут выделять яд из лапок, проползая по жертве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно опасную сколопендру заметили на Днепропетровщине.