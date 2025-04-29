Встречай гостей без паники: 5 простых лайфхаков для быстрой уборки

С пылью поможет кофейный фильтр

Майские праздники – это время, когда друзья, родственники или соседи могут неожиданно заскочить в гости. Что делать, если дома не все сияет чистотой, а времени на генеральную уборку нет?

"Aktivtur" предлагает 5 простых, но эффективных лайфхаков, которые спасут ситуацию и помогут подготовить дом к приходу гостей буквально за считанные минуты.

Пыль на полках? Используйте кофейный фильтр вместо тряпки

Вместо привычной тряпки попробуйте кофейный фильтр. Он отлично убирает пыль с глянцевых поверхностей и не оставляет ворсинок. Полочки, экраны и стеклянные поверхности будут выглядеть чистыми без усилий.

Сковорода пригорела? Сода и вода — магия без скребков

Засыпьте дно сковороды пищевой содой, добавьте немного воды и прокипятите. Через несколько минут нагар начнет отставать самостоятельно. И никакого царапания — посуда будет как новая.

Запах в холодильнике? Лимон + сода = натуральный дезодорант

Положите в холодильник половинку лимона, усыпанную пищевой содой. Этот обычный лайфхак отлично нейтрализует противные запахи, не перебивая запах продуктов.

Пыль на шторах? Сушилка и полотенце — и они как новые

Если шторы затянули пыль, а времени стирать нет, положите их в сушильную машину с кубиком льда или влажным полотенцем. Через 10 минут они освежаться, а пыль исчезнет – быстро и без труда.

Нет освежителя воздуха? Используйте ароматную салфетку

Проведите ароматизированной салфеткой по обычной лампочке. Когда ее включите, тепло активирует аромат и комната наполнится приятным запахом.

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