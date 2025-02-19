Америка президента Трампа стала союзником Путина: в Politico показали мрачную картину измены

20 февраля будет месяц, как Трамп занимает Овальный кабинет и похоже, что дела будут только ухудшаться

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, выбрал сторону российского режима, как кажется в Европе очень многим, и прежде всего Украине. Последняя неделя воплотила в реальность кошмары украинского народа и европейских союзников США, поскольку Трамп разрушает трансатлантические отношения, формировавшие европейскую безопасность с 1945 года.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что европейские политики шокированы, поскольку сейчас видят: им придется иметь дело с Соединенными Штатами, которые скептически или даже враждебно относятся к цивилизованному миру, который представляет Европа.

"Если и были какие-то сомнения в готовности Трампа наживать себе врагов в Европе, он покончил с ними во вторник вечером, обвинив Украину в том, что она "начала" войну с Россией. Такое откровенное пренебрежение к факту неспровоцированного вторжения Путина три года назад шокировало даже самых верных друзей Америки в регионе", – пишет издание.

"Боже Господи… Теперь мы имеем альянс между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который также хочет уничтожить Европу. Трансатлантический альянс закончился", – на условиях анонимности сказал один из британских дипломатов.

Заявления Трампа – это реализация враждебной политики к Европе, которую Трамп продвигает с момента прихода к власти. Так, он объявил о больших пошлинах против стран Европейского Союза, его так называемая "команда" неоднократно издевалась над ЕС, как над институтом и приветствовала Путина с "возвращением в международные отношения". Фактически Трамп "продал Украину до того, как мирные переговоры начались".

В Брюсселе царят мрачные настроения, а некоторые дипломаты прямо говорят, что Трамп ищет союза с Россией, чтобы уничтожить Евросоюз. США не на стороне Европы, США сейчас на стороне России. Все проевропейские партии в Европарламенте выступили с объединенным заявлением, где признали, что Европа больше не может полагаться на США в защите европейских ценностей, интересов, а главное – в обеспечении безопасности ЕС от российского режима. В том числе, в обеспечении безопасности Украины, которая находится на переднем плане этой борьбы.

"Безопасность Украины — это безопасность Европы. Европейский Союз и его страны-члены не имеют другого выбора, кроме как принять немедленные меры вместе с НАТО и единомышленниками, не входящими в ЕС, чтобы инвестировать в более эффективную и интегрированную европейскую архитектуру безопасности и обороны", — говорится в заявлении.

Несмотря на то, что в Европе еще есть политики, сохраняющие оптимизм по отношению к Трампу, в реальности большинство признает, что он становится врагом Евросоюза. А понимание Трампом "выгодного мирного соглашения" по отношению к Украине, похоже, отличается от европейского: если у Европы это безопасность Украины и недопущение нового нападения РФ, то для трампистов, оккупировавших Белый дом, это ресурсы Украины.

"Реальность заключается в том, что нынешняя группа республиканцев считает Россию и украинцев чем-то равными. Есть способ обращения с Россией, который не является военным или агрессивным, и он заключается в том, чтобы дать России все, что она хочет. И, возможно, они вполне готовы это сделать", — сказал в комментарии изданию директор аналитического центра "Россия-Евразия" в Chatham House Джеймс Никси. По его словам, Трамп, похоже, готов удовлетворить амбиции Путина, который хочет вернуть все бывшие советские республики, а также если это ему позволят страны бывшего Варшавского пакта.

При этом Трамп не исключил применения военной силы США против союзников по НАТО – Канады и Дании, у которой он планирует отобрать Гренландию. 20 февраля будет месяц, как Трамп занимает Овальный кабинет и, похоже, что дела будут только ухудшаться, резюмирует издание.

Как сообщалось ранее, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, напоминающих нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и предположил, что Украина потеряет территорию.