Нашел, кому поручить: Трамп заявил, что Маск "проверит" расходы Пентагона

Трамп заявил, что именно он диктует Маску, кого проверять и указывает "цели"

Президент США Дональд Трамп дал Илону Маску, возглавившему так называемый "Департамент эффективности правительства" (DOGE), поручение проверить расходы Министерства обороны. Это будет одна из многих проверок, проведение которых Трамп поручил Маску и его DOGE – начиная со скандальной проверки USAID.

Об этом сообщает CNN. Трамп сказал журналистам, что проверки коснутся многих сфер работы государства, в том числе расходов, которые производил Пентагон во времена президента Джозефа Байдена.

"Пентагон, образование, практически все. Мы собираемся пройти через все так же как это было очень плохо с тем, из-за чего мы только что прошли, с этой ужасной ситуацией, через которую мы только что прошли. Это было очень, очень досадно. Вы не найдете ничего подобного, но вы найдете многое. И я поручил ему проверить образование, проверить Пентагон, являющийся военным ведомством. И, знаете, к сожалению, вы найдете некоторые вещи, которые достаточно плохие. Но я не думаю, что вы увидите что-то вроде того, что мы только что увидели", – заявил он.

При этом Трамп отказался отвечать, предупреждал ли он Маска от того, "чего он не может касаться". Президент США заявил, что "мы это не обсуждали", однако добавил, что именно он диктует Маску, какими сферами заниматься: он выбирает цель, а Маск и его департамент "занимаются этим".

"Могут быть сферы, в которых мы не будем работать, но я думаю, что все очень перспективно. Я поручил ему заняться образованием, военной сферой, другими сферами, и они выявляют огромные объемы мошенничества, злоупотреблений, растрат и всех этих вещей", – добавил Трамп.

Как сообщал "Телеграф", глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск обвинил USAID в помощи с исследованием "биологического оружия". Речь идет о помощи некоммерческой организации EcoHealth Alliance.