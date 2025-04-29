В Конгресс внесено предложение об импичменте Трампа: сколько их уже было за всю историю

По мнению автора, одна из причин заключается в том, что Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте американского президента Дональда Трампа. Всего этих статей было семь.

Об этом Танедар сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он обвиняет Трампа в серьезных нарушениях, в том числе, незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", — говорится в сообщении.

Танедар добавил, что среди причин для импичмента также и агрессивная тарифная политика Трампа. Он уверен, что этот фактор повлиял на международную экономику, давление на журналистов, нарушение Первой поправки к Конституции США (которая гарантирует свободу слова), взяточничество и вмешательство в работу судебной системы, а также незаконный сбор личной информации граждан.

"Статья седьмая – тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок – это проступок, подпадающий под импичмент", – сказал Танедар.

Стоит подчеркнуть, что 5 февраля, американский конгресмен Эл Грин уже выступал в Конгрессе с подобной инициативой после того, как Трамп призвал США взять под контроль территорию Газа. Тогда он заявил: "Несправедливость в Газе – это угроза справедливости в Америке"

Импичменты Дональда Трампа

Против Трампа серьезных попыток импичмента за всю историю было две. Первая имела место в 2019 году, когда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп якобы давил на него с требованием начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Это рассматривалось как злоупотребление властью в личных политических целях.

Палата представителей под контролем демократов объявила импичмент. Сенат, где большинство имели республиканцы, оправдал Трампа. Да и Зеленский возразил, что американский коллега оказывал давление.

Второй импичмент Дональду Трампу Палата представителей объявила 13 января 2021 года, за неделю до истечения срока его президентских полномочий. Резолюцию с провозглашением импичмента поддержали 232 представителя Палаты, в том числе 10 от Республиканской партии. 197 членов нижней палаты, представлявших Республиканскую партию, выступили против.

Справка: Импичмент — это процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Результатом импичмента, как правило, является досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эл Грин также является автором нескольких предыдущих попыток инициировать импичмент Трампа во время его первой каденции. В феврале 2025 года он был официально цензурирован Палатой представителей за срыв выступления президента на совместном заседании Конгресса.