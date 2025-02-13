Бывший влиятельный чиновник Белого дома заявил, что Трамп буквально сдался Путину

Бывший советник Трампа указал на риски для Украины и мира

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сделал ряд заявлений, в том числе, о прекращении войны — между тем, многие эксперты и СМИ раскритиковали президента США за позицию по войне.

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, на своей странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") написал, что заявления и действия Трампа демонстрируют не что иное, как "капитуляцию перед Путиным". Он назвал действия Трампа неприемлемыми и заявил, что Трамп "фактически сдался" перед Путиным по вопросу Украины.

"Я много раз предупреждал, что Трамп будет отдавать предпочтение России в переговорах между Зеленским и Путиным. Трамп оправдывает решение Путина о вторжении в Украину", — написал Болтон. Он добавил, что лидер США должен поддерживать Украину и всех союзников Украины по НАТО в борьбе с агрессией России.

Болтон также выступил и в эфире CNN. Он отметил: Путин хочет договариваться именно с Трампом, а не с Зеленским, поскольку думает, что будет "в более выигрышной ситуации".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Трамп сделал ряд заявлений по Украине, в частности сказал, что наше государство не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО оно не станет.