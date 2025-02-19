США разрывают союз с Украиной — Welt

У Европы теперь остался лишь один выбор

После прихода ко власти Дональда Трампа, США по сути разрушили альянс с Украиной. Также Вашингтон начал подрывать фундамент мирового порядка, в котором Европа чувствовала себя в безопасности на протяжении десятилетий.

Об этом говорится в материале немецкого издания Welt. Там напомнили, что Украина уже три года, как защищается против превосходящей по численности российской армии, а западные союзники помогают оружием, деньгами и санкциями. Однако этого не хватает, чтобы остановить Владимира Путина, а теперь кажется, что его тактика выжидания дает результаты.

"США под руководством Дональда Трампа фактически разорвали союз с Украиной. Американский президент ведет переговоры с Путиным единолично по поводу завершения войны — без участия Украины и без участия Европы", — говорится в материале.

Отмечается, что речь идет не только о том, что Трамп возвращает Путина на мировую арену и готов исполнять его требования, а и о том, что он возлагает вину за войну на Украину.

"Защитник свободного мира возлагает часть вины на суверенную нацию, чье население подвергается бомбардировкам, пыткам и изнасилованиям? И таким образом поддерживает кремлевскую теорию заговора? Эта стратегия не просто неверна. Она очень опасна", — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что у Европы теперь есть лишь один выход — наращивать свои оборонные расходы, сделать все возможное, чтобы помочь Украине и готовиться защищать себя самостоятельно.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции безопасности спросил, понимаем ли мы, европейцы, вообще, что именно защищаем. Ответ таков: мы боремся за свободу — за то, чтобы суверенные нации сами определяли свою судьбу", — сказано в материале.

Как сообщалось ранее, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, которые напоминают нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и допустил, что Украина потеряет территории.