"Демілітаризація" за планом: Пентагон хоче скоротити витрати на величезну суму

Витрати скорочуватимуть у момент серйозної напруженості у світі

Нова адміністрація США серйозно взялася за скорочення бюрократичних витрат державного апарату. Під роздачу тепер може потрапити і Пентагон.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що новий міністр оборони Піт Хегсет підготував документ, який включає скорочення оборонних витрат на 8% протягом кожного наступного з п’яти років. Очікується, що документ викличе серйозний опір Конгресу.

Символічно, що документ хочуть підготувати до 24 лютого, а до нього мають увійти 17 категорій. Серед них модернізація ядерної зброї, протиракетної оборони, купівля підводних човнів, ударних БПЛА та боєприпасів.

Зазначається, що на 2025 рік до оборонного бюджету було виділено 850 мільярдів доларів і в Конгресі існує великий консенсус щодо того, що він необхідний для стримування загроз, що походять від Росії та Китаю. Якщо ж пропозиції будуть ухвалені в повному обсязі, то бюджет скорочуватиметься на десятки мільярдів доларів щороку.

Якщо вважати, що щороку бюджет скорочуватиметься на 8%, то в підсумку до 2030 року його буде знижено до 560 мільярдів. Тобто десь на 34%, порівняно з бюджетом 2025 року.

При цьому наголошується, що у Пентагоні працює близько 900 тисяч цивільних. Крім того, оборонне відомство займається 1,3 мільйонами діючих військових і ще 800 тисяч нацгвардійців і резервістів. Втім, поки що про скорочення армії не йдеться.

"Наш бюджет забезпечить необхідні нам бойові сили, припинить непотрібні витрати на оборону, відмовиться від надмірної бюрократії та проведе дієві реформи, включаючи прогрес в аудиті", — повідомив Хегсет.

У списку залишиться фінансування Індо-Тихоокеанського командування та Північного командування, яке займається внутрішньою обороною. Однак Європейське, Центральне (Близькосхідне) та Африканське там не вказані, а отже, можуть бути скорочені.

Як повідомлялося раніше, колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон назвав дії свого колишнього шефа "капітуляцією перед Путіним".