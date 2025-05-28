Сенатор намекнул, что у россиян еще может быть лучшая жизнь, но без Путина

Россия не желает заканчивать войну против Украины. При этом ее экономика весьма слабая, а международная изоляция может привести к ее коллапсу.

Об этом сообщил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем профиле в X. Он отметил, что президент США Дональд Трамп пытался приблизить завершение войны, но для этого необходимо, чтобы этого хотели ее участники. И Владимир Путин этого не желает.

Грэм напомнил, что Путин помогал сирийскому режиму Башара Асада сбрасывать разрушительные бочковые бомбы на мирное население и намеренно обстреливать больницы. То же самое он делает и в Украине, отметил сенатор.

Он также отправил послание россиянам, отметив, что Путин ведет их в бездну. Грэм подчеркнул, что десятки тысяч российских солдат были убиты и ранены, российская экономика меньше, чем итальянская, и это без учета приближения новых санкций.

"Россия изолированнее, чем когда-либо. Это не делает Россию великой. Это делает ее государством-изгоем. Вы, российский народ и военные, можете сделать лучше", — написал он.

Как сообщалось ранее, Трамп длительное время пытался играть роль "миротворца", постепенно идя на уступки России. Однако его усилия не увенчались успехом, а оккупанты продолжили наносить удары по Украине. После очередной серии масштабных ударов, Трамп начал более четко озвучивать свое недовольство действиями Кремля. В одном из последних сообщений американский лидер даже сказал, что Путин сошел с ума.