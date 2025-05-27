Почему война затянется: канцлер Германии назвал главное препятствие

Германия готовится к длительной войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может продолжаться еще долго. Он не верит в скорейшее завершение конфликта с Россией.

Немецкий лидер пообещал продолжать помогать Украине оружием и деньгами. Об этом Мерц сказал после встречи с премьер-министром Финляндии в Турке, пишет Nordot.

По словам канцлера, обычно войны заканчиваются, когда воюющие стороны устают воевать или у них заканчиваются деньги на войну.

"Пока мы далеки от этого в этой войне", — объяснил политик. Он рассказал, что последние три недели страны Запада пытались заставить Россию прекратить войну, но ничего не вышло.

По словам Мерца, Россия сейчас вообще не хочет перестать воевать. "Это значит, что Украина должна продолжать защищаться, а мы должны больше ей помогать", — сказал канцлер.

Между тем, стало известно, что Германия до сих пор не дает Украине дальнобойное оружие. Об этом рассказал немецкий депутат Родерих Кизеветтер изданию The New York Times. Чтобы создать неопределенность для России, он предложил начать учить украинских солдат использовать ракеты Taurus.

Ранее Мерц говорил, что отменил ограничения на дальнобойность оружия для Украины. Но потом оказалось, что это сделали еще несколько месяцев назад.

В среду в Берлин приедет президент Украины Владимир Зеленский. Это будет его первый визит в Германию после того, как Мерц стал канцлером. Главная тема разговора – военная помощь. Особенно речь пойдет о ракетах Taurus, которые Украина давно просит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляен выступили с заявлениями по поводу санкций против России. Они пообещали, что давление будет ужесточено.