"Путін веде вас у прірву": впливовий соратник Трампа звернувся до росіян

Сенатор натякнув, що у росіян ще може бути найкраще життя, але без Путіна

Росія не бажає закінчувати війни проти України. При цьому її економіка дуже слабка, а міжнародна ізоляція може призвести до її колапсу.

Про це повідомив впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму профілі у X. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп намагався наблизити завершення війни, але для цього необхідно, щоб цього хотіли її учасники. І Володимир Путін цього не хоче.

Грем нагадав, що Путін допомагав сирійському режиму Башара Асада скидати руйнівні бочкові бомби на мирне населення і навмисно обстрілювати лікарні. Те саме він робить і в Україні, зазначив сенатор.

Він також відправив послання росіянам, зазначивши, що Путін веде їх у прірву. Грем підкреслив, що десятки тисяч російських солдатів було вбито і поранено, російська економіка менша, ніж італійська, і це без урахування наближення нових санкцій.

"Росія ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-ізгоєм. Ви, російський народ і військові, можете зробити краще", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Трамп тривалий час намагався відігравати роль "миротворця", поступово йдучи на поступки Росії. Однак його зусилля не мали успіху, а окупанти продовжили завдавати ударів по Україні. Після чергової серії масштабних ударів, Трамп почав чіткіше озвучувати своє невдоволення діями Кремля. В одному з останніх повідомлень американський лідер навіть сказав, що Путін збожеволів.