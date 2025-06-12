Перекрыты дороги, пожары и массовые задержания. Протесты в США охватывают все больше городов (фото, видео)

В большинстве городов введено чрезвычайное положение и комендантский час

Протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа распространяются на новые города Штатов. Кроме Лос-Анджелеса, на улицы вышли люди в Сиэтле, Спокане, штат Вашингтон, Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте и т.д.

Об этом сообщает CNN. "Телеграф" собрал самую главную информацию и снимки с места событий.

Заметим, что сначала протесты охватывали только Лос-Анджелес, но сейчас ситуация изменилась. По состоянию на 12 июня протесты против иммиграционной и таможенной службы США (ІСЕ) охватили уже 35 городов Штатов. Полиция пытается урегулировать этот вопрос, а администрация городов вводит комендантские часы и чрезвычайный режим.

Карта протестов в США

Протесты против IСЕ в США

Сиэтл

Люди начали выходы на улицы Сиэтла еще 11 июня, однако сейчас протесты приобретают более жесткую форму. Ведь возле здания федерального офиса в Сиэтле вспыхнул сильный пожар, причина которого неизвестна. По словам очевидцев, протестующие бросали разные предметы в огонь.

Также в какой-то момент в толпу бросили фейерверки, из-за чего люди разбежались и начали кричать. Большинство скандирует лозунги против ICE, держа плакаты, осуждающие недавние иммиграционные рейды.

Пожар в Сиэтле во время протестов

Протесты в Сиэтле против ІСЕ

Мэр Сиэтла Брюс Гаррелл призвал общественность "мирно отстаивать свои ценности" и осудил реакцию администрации Трампа на протесты в Лос-Анджелесе. По его словам, Сиэтл не будет сотрудничать с федеральными иммиграционными рейдами. По состоянию на 12 июня 10 утра по Киеву полиция начала задерживать протестующих в Сиэтле.

Протесты в Сиэтле

Нью-Йорк

Тысячи людей приняли участие в протесте против иммиграционной и таможенной службы (IСЕ) федерального правительства на площади Фоли в Нью-Йорке. Некоторые протестующие держали плакаты с надписями "IСЕ прочь из Нью-Йорка", а другие скандировали: "Почему вы в снаряжении для борьбы с массовыми беспорядками? Я не вижу здесь никаких беспорядков".

Протесты в Нью-Йорке

Протесты в Нью-Йорке

Протесты в Нью-Йорке

Даже власти Нью-Йорка поддержали протестующих, подчеркнув, что политика Трампа не допустима. Особенно в контексте того, как она повлияет на ежегодный поток студентов в США.

Штат Вашингтон

Протесты охватили город Спокан в США в среду, 11 июня. Сначала люди выходили на улицы и скандировали лозунги против миграционной политики Трампа. Учитывая, как быстро такие собрания в Штатах перерастают в беспорядки, мэр города Лиза Брану объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час.

Протесты в Спокане

Полиция уже осуществила первые задержания протестующих. Хотя копы заявляли, что все сделали "мирным" путем без резиновых дубинок и слезоточивого газа, в сети есть видео, как перед комендантским часом полиция надела противогазы и применила устройство, выпускающее дым в толпу. Что это был за газ, пока неизвестно.

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес один из первых охватили протесты и сейчас они приобретают все большие обороты. Только в среду, 11 июня, вечером полиция задержала около 30 человек.

"Полиция объявила о незаконном собрании у здания мэрии примерно за час до того, как в 20:00 по тихоокеанскому времени вступил в силу комендантский час. После объявления CNN видел, как офицеры использовали резиновые пули для разгона толпы, а полиция на лошадях подъехала, чтобы разогнать демонстрантов", — говорится в материале.

Протесты в Лос-Анджелесе

Протесты в Лос-Анджелесе

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