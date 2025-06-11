Это уже демократия или еще нет? Трамп пообещал сажать в тюрьму за протесты в Лос-Анджелесе

Трамп заявил, что Нацгвардия и КМП будут находиться в городе до полного подавления протестов

Президент США Дональд Трамп заявил, что за протесты в Лос-Анджелесе участникам грозит тюрьма. По его словам, все участники "массовых беспорядков", охвативших центральные районы Лос-Анджелеса, попадут за решетку на "долгие годы".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление, которое Трамп сделал во время выступления перед представителями прессы на авиабазе Эндрюс. Таким образом, Трамп ответил на критику из-за решения отправить в Калифорнию подразделения Национальной гвардии и Корпуса морской пехоты.

"Я хочу просто видеть мир. Если будет мир — мы уйдем. Если есть хотя бы намек на отсутствие мира — мы остаемся там, пока не будет мира. И многие арестовываются. Погромщиков, или как хотите их, называйте. Они должны знать: многие люди арестовываются. Они надолго сядут в тюрьму", — заявил он.

Более того, Трамп заявил, что Нацгвардия и КМП будут находиться в городе до полного подавления протестов, и не исключил, что может задействовать положения Закона о восстании от 1807 года, если протесты в Лос-Анджелесе усилятся. Закон о восстании 1807 года (Insurrection Act) позволяет президенту США задействовать вооруженные силы на территории страны в исключительных случаях — при восстаниях, мятежах или других угрозах общественному порядку, несмотря на законодательный запрет применять Армию США на территории Соединенных Штатов.

"Если будет восстание — я, безусловно, его задействую. Увидим. Если они (протестующие) делают все то, что вы видели в течение последних трех ночей — я бы сказал, что это является основанием для вмешательства. Если они представляют опасность, бросают бетон или кирпич, плюют в полицейских или нападают на людей — все это мы уже видели на протяжении последних трех ночей. Это и есть основание для действий", – сказал он.

Напомним, что массовые протесты против жесткой иммиграционной политики Белого дома в Лос-Анджелесе и других городах штата Калифорния продолжаются с 6 июня. Люди вышли на улицы после масштабных задержаний мигрантов федеральными властями, в том числе Иммиграционной и таможенной службой (ICE). Обо всем, что известно, читайте в специальном материале "Телеграфа".