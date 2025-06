Будет ли американский "Майдан"? Чем опасны протесты в США для Украины

В США объявили "антитрамповский день"

Более ста организаций, связанных с Демократической партией, готовят массовые протесты против президента Трампа на субботу, 14 июня, по всей территории США. Акция приходится на день рождения американского лидера и называется "No Kings" ("Без королей" — Ред.).

Организаторы заявляют, что цель протестов – "отвергнуть авторитаризм" и надеются вывести на улицы миллионы людей в десятках городов страны – от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Об этом пишет американское издание Axios.

США на пороге "No Kings"

Митингующие выступают не только против политики Трампа, но и против насильственных действий власти в отношении мигрантов, ныне вызывающих новую волну протестов. "Без королей – это общенациональный день неповиновения", – написали организаторы на вебсайте No Kings. По их планам, акция должна охватить более 1800 городов во всех 50 штатах.

Карта протестов в США, запланированных на 14 июня

Сам же Трамп планирует провести в Вашингтоне дорогой военный парад. Он устраивает его в честь 250-летия армии США, которое как раз совпадает с его 79-летием. Стоимость действия может составить 45 миллионов долларов, и эта оценка не включает Секретную службу или правоохранительные органы, пишет Axios. Однако президент уже предупредил, что любые протесты во время парада "встретят очень большой силой".

Из-за протестов войска вводят еще в один штат

Между тем, после развертывания сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе, войска вводят и в других регионах страны. В Техасе губернатор Грег Эббот объявил о развертывании военных подразделений "для обеспечения порядка", — об этом он написал в соцсети X. Эббот подчеркнул, что мирные акции разрешены, но в случае агрессивных действий "будет арест каждого, кто нарушит закон".

Протесты, начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против мигрантов, уже охватили города Остин и Даллас в Техасе. В нескольких случаях протестующие были задержаны полицией. По данным CNN, волна протестов дошла и до Атланты (штат Джорджия), Луисвилля (штат Кентукки) и Нью-Йорка.

Протесты в Лос-Анджелесе, фото Getty Images

В Лос-Анджелесе акции протестов, начавшиеся 6 июня, переросли в беспорядки. Протестующие бросали камни, жгли мусор и грабили магазины. Полиция применяла к нарушителям слезоточивый газ и светошумовые гранаты. За несколько дней в городе арестовали более 190 участников беспорядков.

Полиция на улице в Лос-Анджелесе, фото Getty Images

Протесты в Лос-Анджелесе, видео ABC News

Протесты за пределами США

Протесты ожидаются не только в США, но и в ряде других стран. В частности, уже известно, что 14 июня митинги запланированы в Германии, Великобритании, Италии, Колумбии, Малави и Португалии.

Массовые протесты в США во время первого президентства Трампа

В минувшую каденцию президента Дональда Трампа (2017–2021) в США также происходили масштабные и длительные протесты, вызванные его политическими решениями, риторикой и управленческим стилем. Наибольший протест – Женский марш – прошел на следующий день после инаугурации, 21 января 2017 года, и собрал миллионы участников по всей стране и за ее пределами. Главными темами митингов стали права женщин, сопротивление дискриминации, иммиграционная политика, защита окружающей среды и требования к импичменту президента.

Женский марш в Пенсильвании, 2017 год, фото — Википедия

В 2018 году миллионы американцев присоединились к маршам "March for Our Lives" (за контроль над оружием) и "Families Belong Together" (против разделения семей мигрантов). Большинство акций было мирным, однако отдельные события сопровождались задержаниями и столкновениями с полицией.

Алексей Голобуцкий: Американский майдан невозможен по своей сути

Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал "Телеграфу" предстоящие протесты в США и возможные последствия для Трампа. По его мнению, повторение украинского сценария — то есть Майдана — в Америке невозможно из-за специфики построения американского государства.

"Америка — это не централизованное государство как Украина. Там у каждого штата свое руководство, свое законодательство, и решения принимаются на местах. Поэтому даже большие протесты редко имеют общегосударственные последствия", — объясняет Голобуцкий.

Он напомнил, что в истории США уже были массовые акции — в частности, протесты Black Lives Matter или бунты в Лос-Анджелесе. Но они не завершались сменой власти. Трамп, по словам эксперта, действительно имеет юридическое право привлекать войска и уже пользуется этим инструментом на основании закона 1807 года.

Миграционный кризис как ключевой фактор

Особое внимание Алексей Голобуцкий обратил на миграционный кризис. По его словам, Америка больше не может переваривать огромное количество нелегалов, потому что ее экономика перешла от индустриальной к сфере услуг. Модель "плавильного котла" больше не работает.

"Американская мечта — больше не работает. Приезжающие люди не имеют таких же шансов, как раньше, и не интегрируются в общество. А значит — растет напряжение", — подчеркнул эксперт.

Влияние на международную политику и Украину

Что касается влияния на международную политику, Голобуцкий считает, что большой смены курсов не произойдет, но внутренняя нестабильность Трампа может осложнить его действия на международной арене. В частности, это может сказаться и на переговорах по войне в Украине.

"Для Трампа проблема миграции сложнее окончания войны России с Украиной. И решить ее наскоком он не сможет", — подытожил политтехнолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как часто президенты США применяли Нацгвардию против протестующих. Трамп решительно настроен подавить беспорядки.