Перекриті дороги, пожежі та масові затримання. Протести у США охоплюють все більше міст (фото, відео)

У більшості міст введено надзвичайний стан та комендантську годину

Протести проти міграційної політики президента США Дональда Трампа поширюються на нові міста Штатів. Окрім Лос-Анджелесу, на вулиці вийшли люди у Сієтлі, Спокані, штат Вашингтон, Лас-Вегасі, Нью-Йорку, Чикаго, Атланті тощо.

Про це повідомляє CNN. "Телеграф" зібрав найголовнішу інформацію та знімки з місця подій.

Зауважимо, що спочатку протести охоплювали лише Лос-Анджелес, але зараз ситуація змінилась. Станом на 12 червня протести проти імміграційної та митної служби (IСЕ) США охопили вже 35 міст Штатів. Поліція намагається врегулювати це питання, а адміністрація міст вводить комендантські години та надзвичайний режим.

Карта протестів в США

Протести проти IСЕ в США

Сієтл

Люди почали виходи на вулиці Сієтла ще 11 червня, однак наразі протести набувають більш жорсткої форми. Адже біля будівлі федерального офісу в Сіетлі спалахнула сильна пожежа, причина якої невідома. За словами очевидців, протестувальники кидали різні предмети у вогонь.

Також в якийсь момент у натовп кинули феєрверки, через що люди розбіглися та почали кричати. Більшість скандує гасла проти ICE, тримаючи плакати, що засуджують нещодавні імміграційні рейди.

Пожежа в Сієтлі під час протестів

Протести в Сієтлі проти ІСЕ

Мер Сіетла Брюс Гаррелл закликав громадськість "мирно відстоювати свої цінності", і засудив реакцію адміністрації Трампа на протести в Лос-Анджелесі. За його словами, Сіетл не співпрацюватиме з федеральними імміграційними рейдами. Станом на 12 червня 10 ранку за Києвом поліція почала затримувати протестувальників в Сієтлі.

Протести в Сієтлі

Нью-Йорк

Тисячі людей взяли участь у протесті проти імміграційної та митної служби (IСЕ) федерального уряду на площі Фолі в Нью-Йорку. Деякі протестувальники тримали плакати з написами "IСЕ геть з Нью-Йорка", а інші скандували: "Чому ви в спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями? Я не бачу тут жодних заворушень".

Протести у Нью-Йорку

Протести у Нью-Йорку

Протести у Нью-Йорку

Навіть влада Нью-Йорка підтримала протестувальників, наголосивши, що політика Трампа не припустима. Особливо в контексті того, як вона вплине на щорічний потік студентів до США.

Штат Вашингтон

Протести охопили місто Спокан у США в середу, 11 червня. Спочатку люди виходили на вулиці та скандували гасла проти міграційної політики Трампа. Враховуючи те, як швидко такі зібрання у Штатах переростають в безпорядки, мер міста Ліза Брану оголосила надзвичайний стан і ввела комендантську годину.

Протести у Спокані

Поліція вже здійснила перші затримання протестувальників. Хоч копи заявляли, що все зробили "мирним" шляхом без гумових кийків та сльозогінного газу, в мережі є відео, як перед комендантською годиною поліція одягла протигази та застосувала пристрій, який випускав дим у натовп. Що це був за газ наразі не відомо.

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес один з перших охопили протести і зараз вони набувають дедалі більших обертів. Тільки в середу, 11 червня, ввечері поліція затримала до 30 людей.

"Поліція оголосила про незаконне зібрання біля будівлі мерії приблизно за годину до того, як о 20:00 за тихоокеанським часом набула чинності комендантська година. Після оголошення CNN бачив, як офіцери використовували гумові кулі для розгону натовпу, а поліція на конях під'їхала, щоб розігнати демонстрантів", — йдеться у матеріалі.

Протести в Лос-Анджелесі

Протести в Лос-Анджелесі

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