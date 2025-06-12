Перекриті дороги, пожежі та масові затримання. Протести у США охоплюють все більше міст (фото, відео)
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У більшості міст введено надзвичайний стан та комендантську годину
Протести проти міграційної політики президента США Дональда Трампа поширюються на нові міста Штатів. Окрім Лос-Анджелесу, на вулиці вийшли люди у Сієтлі, Спокані, штат Вашингтон, Лас-Вегасі, Нью-Йорку, Чикаго, Атланті тощо.
Про це повідомляє CNN. "Телеграф" зібрав найголовнішу інформацію та знімки з місця подій.
Зауважимо, що спочатку протести охоплювали лише Лос-Анджелес, але зараз ситуація змінилась. Станом на 12 червня протести проти імміграційної та митної служби (IСЕ) США охопили вже 35 міст Штатів. Поліція намагається врегулювати це питання, а адміністрація міст вводить комендантські години та надзвичайний режим.
Протести проти IСЕ в США
Сієтл
Люди почали виходи на вулиці Сієтла ще 11 червня, однак наразі протести набувають більш жорсткої форми. Адже біля будівлі федерального офісу в Сіетлі спалахнула сильна пожежа, причина якої невідома. За словами очевидців, протестувальники кидали різні предмети у вогонь.
Також в якийсь момент у натовп кинули феєрверки, через що люди розбіглися та почали кричати. Більшість скандує гасла проти ICE, тримаючи плакати, що засуджують нещодавні імміграційні рейди.
Мер Сіетла Брюс Гаррелл закликав громадськість "мирно відстоювати свої цінності", і засудив реакцію адміністрації Трампа на протести в Лос-Анджелесі. За його словами, Сіетл не співпрацюватиме з федеральними імміграційними рейдами. Станом на 12 червня 10 ранку за Києвом поліція почала затримувати протестувальників в Сієтлі.
Нью-Йорк
Тисячі людей взяли участь у протесті проти імміграційної та митної служби (IСЕ) федерального уряду на площі Фолі в Нью-Йорку. Деякі протестувальники тримали плакати з написами "IСЕ геть з Нью-Йорка", а інші скандували: "Чому ви в спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями? Я не бачу тут жодних заворушень".
Навіть влада Нью-Йорка підтримала протестувальників, наголосивши, що політика Трампа не припустима. Особливо в контексті того, як вона вплине на щорічний потік студентів до США.
Штат Вашингтон
Протести охопили місто Спокан у США в середу, 11 червня. Спочатку люди виходили на вулиці та скандували гасла проти міграційної політики Трампа. Враховуючи те, як швидко такі зібрання у Штатах переростають в безпорядки, мер міста Ліза Брану оголосила надзвичайний стан і ввела комендантську годину.
Поліція вже здійснила перші затримання протестувальників. Хоч копи заявляли, що все зробили "мирним" шляхом без гумових кийків та сльозогінного газу, в мережі є відео, як перед комендантською годиною поліція одягла протигази та застосувала пристрій, який випускав дим у натовп. Що це був за газ наразі не відомо.
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес один з перших охопили протести і зараз вони набувають дедалі більших обертів. Тільки в середу, 11 червня, ввечері поліція затримала до 30 людей.
"Поліція оголосила про незаконне зібрання біля будівлі мерії приблизно за годину до того, як о 20:00 за тихоокеанським часом набула чинності комендантська година. Після оголошення CNN бачив, як офіцери використовували гумові кулі для розгону натовпу, а поліція на конях під'їхала, щоб розігнати демонстрантів", — йдеться у матеріалі.
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