Крайняя мера Трампа: как часто президенты США применяли Нацгвардию против протестующих

Арестовано уже около 200 человек

Массовые протесты против жесткой иммиграционной политики Белого дома в Лос-Анджелесе и других городах штата Калифорния продолжаются с 6 июня. Люди вышли на улицы после масштабных задержаний мигрантов федеральными властями, в том числе Иммиграционной и таможенной службой (ICE).

Что известно о протестах в Калифорнии

Только 6 июня ICE задержала в Лос-Анджелесе около сотни человек без официального статуса. За неделю было арестовано более 2 тысяч "нелегалов". Начались протесты у здания, где содержались задержанные мигранты. Полиция города перекрыла автострады и мосты, через которые можно выехать из Лос-Анджелеса в другие города.

Сначала акции были мирными, однако впоследствии переросли в беспорядки. Протестующие начали бросать камни и жечь мусор. Были зафиксированы несколько случаев мародерства в магазинах. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. За несколько дней в Лос-Анджелесе арестовали более 190 участников беспорядков.

Для подавления протестов Трамп направил в Лос-Анджелес солдат Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп назвал Лос-Анджелес "оккупированным" нелегальными мигрантами и "преступниками", обвинив протестующих в нападениях на федеральных агентов. Для подавления беспорядков он применил право федеральных властей, распорядившись направить в Лос-Анджелес 2000 солдат Нацгвардии.

Глава США заявил, что "агрессивные, мятежные толпы" пытаются сорвать операции по депортации, но это лишь укрепляет решимость администрации "навести порядок". Он подчеркнул, что "порядок будет восстановлен, нелегалы ​​будут изгнаны, а Лос-Анджелес – освобожден".

В Лос-Анджелес направили также морских пехотинцев

Администрация Дональда Трампа приказала отправить в Лос-Анджелес около 700 морских пехотинцев для поддержки войск Национальной гвардии, сообщает ABC News. Однако они не будут привлечены, если Трамп не применит Закон о борьбе с восстанием, дающий морпехам разрешение подавлять насилие. Морские пехотинцы должны прибыть в Лос-Анджелес в течение следующих 24 часов.

Следует отметить, что президенты США крайне редко прибегают к использованию войск для наведения и поддержания порядка внутри страны. В последний раз это произошло в 1992 году в Лос-Анджелесе, тогда Джордж Буш-старший приказал использовать их во время массовых беспорядков в ответ на просьбу федеральной помощи от губернатора Калифорнии.

Когда раньше в США привлекали Нацгвардию для подавления протестов

Национальная гвардия США обычно участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Впрочем, это не первый случай, когда президент США привлекал ее для прекращения беспорядков. Обычно использование Нацгвардии происходит с разрешения губернаторов штатов. Однако Трамп отправил Нацгвардию в Лос-Анджелес, несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Это стало первым подобным случаем за 60 лет.

Некоторые предыдущие развертывания Национальной гвардии восстанавливали мир после жестоких репрессий со стороны местных правоохранительных органов или самосуда. В то же время, иногда войска усиливали напряженность в общинах и среди людей, протестующих за гражданские права или расовое равенство.

Некоторые из самых заметных прошлых применений Нацгвардии

Протесты против Джорджа Флойда в Лос-Анджелесе в 2020 году стали первым случаем привлечения бойцов Национальной гвардии для подавления митингов в США в 21 веке. Почти пять лет назад около 8000 военнослужащих Национальной гвардии привлекли для подавления протестов против расовой несправедливости, вызванных смертью Джорджа Флойда в Миннесоте.

Более половины войск, развернутых в Калифорнии, были направлены в округ Лос-Анджелес, где полиция арестовала более 3000 человек. Решение о привлечении Нацгвардии поддержал тогдашний мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Протесты Родни Кинга в 1992 году. Предыдущий подобный случай был в 1992 году. Тогда Джордж Буш-старший прибег к привлечению Нацгвардии в ответ на беспорядки в Лос-Анджелесе. Они вспыхнули после оправдания белых полицейских, избивших темнокожего автомобилиста Родни Кинга. Всего за шесть дней протесты стали одними из самых смертоносных расовых беспорядков в истории Америки, когда погибли 63 человека, девять из которых были убиты полицией.

Протесты в Уоттсе в 1965 году. В районе Уоттс в Лос-Анджелесе прошли протесты в ответ на жестокое обращение полиции и нехватку ресурсов для общины. Погибли более 30 человек, две трети из которых были застрелены полицией или войсками Национальной гвардии.

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