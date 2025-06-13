Трамп не понимает связи. Аналитик объяснил, как Путин делает посмешище из президента США

Американский эксперт объяснил, в чем Трамп проигрывает Путину

Американский президент Дональд Трамп не понимает, как европейская безопасность влияет на интересы Соединенных Штатов. Поэтому он не знает, чего хочет достичь в отношениях с Европой, и как это сделать.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал известный аналитик, доктор Стивен Бланк. Эксперт отметил, что хозяин Кремля умело пользуется этой ситуацией и делает из американского лидера посмешище.

Аналитик подчеркнул, что Трамп постоянно заявляет, что его европейская безопасность не волнует. "Ну это все хорошо, если ты хочешь быть магнатом недвижимости во Флориде. Но если ты президент Соединенных Штатов, на тебя ложится ответственность защищать американские интересы", — подчеркнул эксперт.

Бланк напомнил, что США принимали участие в двух мировых войнах для обеспечения безопасности Европы. Америка также прошла через холодную войну, которая преимущественно происходила на европейском континенте.

Эксперт отметил, что сейчас Россия пытается разрушить решение международных договоров 1980-х и 1990-х годов. Глава РФ хочет вернуть мир к холодной войне.

Аналитик говорит, что на европейском континенте сейчас 80 тысяч американских военных. И кто-либо, кто не видит этой связи, не видит, что от безопасности ЕС также зависит безопасность США, не должен возглавлять американское государство. Он просто "не на своем месте".

Ранее "Телеграф" также писал, что вступление Украины в НАТО — это настоящий страх Путина. На самом деле его интересуют всего 2 вещи.