Трамп не розуміє зв'язку. Аналітик пояснив, як Путін робить посміховисько з президента США

Американський експерт пояснив, у чому Трамп програє Путіну

Американський президент Дональд Трамп не усвідомлює, як європейська безпека впливає на інтереси Сполучених Штатів. Через це він не знає, чого хоче досягти у відносинах з Європою, та як це зробити.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів відомий аналітик, доктор Стівен Бланк. Експерт зазначив, що хазяїн Кремля вміло користується цією ситуацією та робить з американського лідера посміховисько.

Аналітик підкреслив, що Трамп постійно заявляє, що його європейська безпека не хвилює. "Ну, це все добре, якщо ти хочеш бути магнатом нерухомості у Флориді. Але якщо ти президент Сполучених Штатів, на тебе лягає відповідальність захищати американські інтереси", — наголосив експерт.

Бланк нагадав, що США брали участь у двох світових війнах заради забезпечення безпеки Європи. Америка також пройшла через холодну війну, яка переважно відбувалася на європейському континенті.

Експерт зазначив, що зараз Росія намагається зруйнувати рішення міжнародних договорів 1980-х і 1990-х років. Очільник РФ хоче повернути світ до холодної війни.

Аналітик каже, що на європейському континенті зараз 80 тисяч американських військових. І будь-хто, хто не бачить цього зв'язку, не бачить, що від безпеки ЄС також залежить безпека США, не повинен очолювати американську державу. Він просто "не на своєму місці".

Раніше "Телеграф" також писав, що вступ України до НАТО — це справжній страх Путіна. Насправді його цікавлять лише 2 речі.